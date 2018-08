Két keréken jár a szocializmus Kisteleken

Széll József egy MZ nyergében. Fotó: Kuklis István

– Már 18 éve, hogy megalakítottuk néhány barátommal a Kisteleki Veterán Autós és Motoros Baráti Kört, mára pedig már negyvenen vagyunk – mondta a Délmagyarországnak az egyesület vezetője. Széll József, mielőtt végigvezetett volna nem mindennapi gyűjteményén, azt is elárulta, hogy a csatlakozásnak egy feltétele van, mégpedig legalább egy veterán jármű. Akinek van ilyen, klubtag lehet.A csapatban motorosok és autósok is vannak, motorosok persze többen. Széll József kisteleki házának garázsában az is kiderült, hogy a tagok majdhogynem ezermesterek, mert az összes járművet ők restaurálták, nem is akármilyen minőségben.– A hírünk már messzire ment, nagyon sok rendezvényre hívnak bennünket. A környékben nem nagyon van olyan nagyobb esemény, ahol ne állítanánk ki az autókat és a motorokat – tette hozzá Széll József.Szinte mindegyik jármű az egykori szocialista gépgyártás remeke, ennek ellenére kiválóan működnek. A Dongó motoros biciklin át a Pannóniákon keresztül egészen a Simsonokig és a Trabantokig találni járműveket az egyesület tagjainál.Széll Józsefről a garázsában azonnal kiderült, hogy ő az NDK-ipar termékeinek a szerelmese. Két Simsonja és MZ-je, valamint egy Trabantja is van. A hétköznapokban egyébként egy Opellel közlekedő férfi azt is elárulta, hogy a 30 éves Trabantjával bármikor el merne indulni akár a Balatonhoz is, biztos benne, hogy nem hagyná cserben a bugyikék autó.A csapat tagjai nemcsak nézegetik a motorokat és az autókat, és nemcsak Kistelek környékét járják velük, hanem hosszabb túrákra is vállalkoznak, évente legalább kettőre.– A Szulejmán-túra Zalaegerszeghez és környékéhez kötődik. Ez tavasszal volt, ősszel pedig a Bükkbe készülünk – mondta az egyesület vezetője, aki szerint a veterán motorok gyűjtése olyan, mint a drog. Aki egyszer kipróbálta, csak nagyon nehezen tudja abbahagyni, már ha akarja egyáltalán.