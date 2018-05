Két keréken képviseli Csongrád megyét Zsófi

Zsófi mától nem a megszokott öttömösi utcákon, hanem az egri országos döntőben teker. Fotó: Frank Yvette

Egy mórahalmi fiú mellett egy másik homokháti településen élő lány képviseli Csongrád megyét a héten Egerben a Kerékpáros Iskola Kupa országos döntőjében. Az öttömösi Furka Zsófia a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola nyolcadikos diákja.Zsófi – ahogy egy faluban megszokott – mindennap bringával jár iskolába, bár mint mondta, nem nagy távolságot tesz meg. Gyakran kerékpároznak esténként a faluban, édesanyjával és ikertestvérével pedig néha a szomszéd településekre is eltekernek. Nagyvárosban azonban nem szokott kerekezni, mégis remekül eligazodott az addig még csak KRESZ-könyvben látott táblák rengetegében Szegeden.– A korábbi években sokszor jártam Ruzsán hasonló versenyen, így jött az ötlet, hogy én is indulhatnék. Mindig is szerettem biciklizni, de sokat kellett tanulnom: bebifláztam a tanárnőmtől kapott KRESZ-teszteket, illetve rutinpályán is sokat gyakoroltam – mesélte Zsófi. A területi verseny megnyerése után jutott a megyei döntőbe, ahol szituációk írásbeli megoldása mellett rutinpályán és a gyakorlatban is bizonyítania kellett. Édesapja is segített neki, leginkább a rendőri karjelzések elmagyarázásában.A megyei megmérettetés a szegedi kapitányság épülete mögötti Lechner téren volt, ahol egyirányú utcák és jobbkéz-szabály is nehezítette a gyerekek dolgát. Zsófi ilyenekkel Öttömösön nem találkozott, a verseny előtt csak egyszer volt Szegeden kerékpározni. Ennek ellenére – eredménye bizonyítja – jól vette az akadályt. Elmondása szerint az egri döntő még nehezebb lesz, több feladat is vár rájuk.A verseny célja a kerékpáros közlekedési szabályok elmélyítése, a gyerekek biztonságos közlekedésre nevelése. A fiúknál a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola tanulója, Volford Tamás végzett az első helyen, így Zsófi mellett ő képviseli majd a felsősök között Csongrád megyét, a Kerékpáros Iskola Kupa országos döntőjén mától péntekig Egerben.