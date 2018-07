Két lóval, mezítláb

„A lovas szántást Csorba Ferenc nyerte Baba és Vezér nevű lovaival" – írta az újság tavaly, augusztus 13-án, a hetedik székkutasi regionális szántóversenyről. Csorba Ferenc régóta részt vesz ilyen versenyeken, szántott már Bábolnán, Kaposváron, Kenderesen és Csongrád megyében több helyen. Néha egyedül indul a lovas kategóriában, máskor többen is összemérik a precizitásukat. Igen, lóval is lehet olyan pontosan szántani, mint a modern gépekkel.– Meg lehet tanulni. Édesapám nem volt képzett ember, a nyolc osztálya sem volt meg, de azt mondta mindig, ne azért kérdezzék meg a munkámról, hogy ezt ki végezte el, mert baj van vele, hanem azért, mert tökéletes – mondta hétfőn délelőtt, amikor a szemerkélő esőben a saját földjén dolgozott. Megkértük, hadd készüljön róla és a lovakról néhány fénykép.– 1954-ben születtem, hat évvel később megalakult a téesz. Be kellett adni a lovakat. Én attól kezdve mindig lovakkal szerettem volna foglalkozni. Tizenhat évesen kocsis lettem – mondta a kezdetekről a gazdálkodó. Ma más földjén már nem dolgozik, csak a sajátján, és ez a két lova van, pont elég. Elmondta magáról még azt is, hogy 1978 óta nem iszik szeszes italt.Azt, hogy miért dolgozik mezítláb, nem magyarázta el. Ám azonnal rájött fotóriporter kollégánk, ahogy a gazda folytatta a munkát, és megindult a lovakkal. Olyan tempóban mentek, hogy futni kellett a szántásban ahhoz, hogy ne csak a hátuljuk legyen rajta a képeken. A gumicsizmában rövid idő alatt átizzadt a zokni. Nyilvánvaló volt az is, a lábról könnyebb lemosni ezt a homokos, mégis fekete földet, mint bármilyen lábbeliről.