Két matekbajnoka van Szegednek

Az idei Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntőjében a másodikos és tizenkettedikes korosztályban is szegedi diák kapta az aranyérmet. Kószó Ferenc az első, Williams Kada az utolsó versenyét zárta ezzel a szép eredménnyel. Az eredményhirdetés után Feri elhatározta, megpróbálja megismételni Kada rekordját, amelyért a díjátadón külön elismerésben is részesítették.– Amikor meghallottam, hogy minden évben bejutott a döntőbe, megfogadtam, hogy nekem is ez lesz a célom – mesélte a Karolina-iskola kisdiákja, aki kicsit meg is szeppent, amikor példaképe is leült mellé a beszélgetésünkön. A Radnóti végzős diákja megjegyezte: szép kihívást talált magának.– Azt gondolom egyébként, hogy az évek előrehaladtával egyre könnyebb ez a verseny. Korábban sokkal többet gyakoroltam rá. Általános iskolásként megoldottam az összes feladatsort, aztán az egy évvel felettem lévő évfolyamokét is. Középiskolásként már elég volt az, amit órán tanultunk – mesélte.Gyakorlásban egyébként Ferinél sem volt hiány: péntekenként matek szakkörre járt osztályfőnökéhez, Borbás Gáborné Évi nénihez és a tavaszi szünetben 70 feladatot oldott meg. Igaz, nagy előnnyel indult: óvodásként is tudta már a szorzótábla felét, összeadott és kivont, így idén év vége felé volt először, hogy újat tanult az iskolában matematikaórán.– A versenyen ettől függetlenül nagyon izgultam – mesélte. – Egy példát kihagytam, mert nem voltam biztos a megoldásban, a rossz válaszért pedig sok pontot levonnak. Viszont így izgulhattam, hogy volt-e valaki a mezőny-ben, aki hibátlanra írta a tesztet. Szerencsére nem volt – mosolygott.Feri édesanyja, Véha Tímea elmondta, a kisfiút nem kellett soha noszogatni, magától old meg feladatokat, és a versenyzés is motiválja. Tíz év „zrínyizés" után Kada azért elárulta neki: nem biztos, hogy a lelkesedés mindig ekkora lesz.– Kamaszkorban nekem is lankadt az érdeklődésem, de érdemes ilyenkor is tartani a lendületet. Amikor pedig nem megy olyan jól, másfajta feladatokat kell keresni, hogy ne hagyja el az embert az önbizalma.Williams Kada egyébként összesen négyszer nyerte meg az országos döntőt: 6., 8., 11. és 12. osztályosként. Idén hibátlanra írta meg a feladatsort.– Általános iskolában ez a legjobb matematikaverseny, később viszont már szerintem jobbak a kevés, de hosszas gondolkodást igénylő példákból álló feladatsorok. Ettől függetlenül sosem hagytam ki ezt sem – már csak azért sem, mert remek lehetőség arra, hogy az ország legjobb matekosaival találkozzak.Kada egyébként külföldön szeretne továbbtanulni – természetesen a matematikával foglalkozna továbbra is. Ferinek is határozott elképzelése van: 8 évesen már tudja, hogy a Radnótiba szeretne járni. – És matematikus leszek – tette hozzá. – Vagy focista.