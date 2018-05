Két műtéttel mentették meg Sárát Szegeden: Romániában azt mondták, magától meggyógyul

Mint kiderült, Sárának veleszületett szívfejlődési rendellenessége volt: a két kamrát elválasztó sövényen és a pitvari sövényen is volt egy-egy lyuk. – A lyukon a tüdőbe túl sok vér áramlott, a nyomás pedig megnőtt a szívkamrában – magyarázta Hartyánszky István, a szegedi szívsebészeti osztály docense.

A két műtét összköltsége több mint 6 millió forint volt, a családnak azonban ezt nem kellett kifizetnie, a klinikán ugyanis felhívták a figyelmüket a Rotary Gift of Life programjára, amelybe be is kerültek. A szegedi Szent-Györgyi Albert Rotary Club által koordinált programban ez volt az eddigi legdrágább operáció, így a nemzetközi alapból is lehívtak erre a célra 15 ezer dollárt. Elmondható tehát, hogy a kislány műtétjét a világ minden tájáról szponzorálták.

– Amikor megszületett, az orvosok azt mondták, hallanak egy kis szívzörejt. Aztán kiderült, hogy lyuk van a szívén, de megnyugtattak: az magától be fog forrni – mesélt kislánya első heteiről Balázs Lucia. A temesvári édesanya azonban nem volt nyugodt: Sárát féléves korában visszavitte a romániai kórházba kontrollra. Kiderült, hogy a lyuk nem forrt még össze. – Ekkor felhívtam egy békéscsabai ismerősömet, nem tudna-e közvetíteni, hogy Magyarországon is megnézze egy szakember a kislányomat. Így kerültünk a szegedi gyermekklinikára, ahol az orvosok azt mondták, nagyon beteg a baba, és csak remélik, hogy tudnak rajta segíteni.– A kislányt 2–4 hónapos korában meg kellett volna műteni. Amikor 8 hónaposan hozzánk került, már olyan rossz állapotban volt, hogy nem bírta volna ki a teljes korrekciós műtétet – mondta el Katona Márta, az SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ professzora. Éppen ezért úgy döntöttek, hogy először a tüdőartériát szűkítik össze, hogy csökkentsék a nyomást. Mivel azonban ez nem hozott eredményt, felvetődött, hogy a tüdőér is beteg, amelyet a következő hónapokban gyógyszerrel kezeltek.Sára állapota mostanra stabilizálódott, így 17 hónaposan alkalmas lett arra, hogy megműtsék a szívét. – Nem a sebészeti bravúr volt ebben a lényeg, hanem hogy gyógyszerekkel sikerült olyan állapotba hozni, hogy ezt elvégezhessük – fogalmazott Hartyánszky István.Az édesanya elmondta, kislánya már az első műtét után is olyan volt, mint akit kicseréltek: az addig sírós kisbaba sokkal nyugodtabb lett. A második műtét után pedig az étvágya is megjött, már az intenzív osztályon is kérte a vajas kenyeret. – Egyelőre nagyon benne van az elmúlt időszak, fél az idegenektől – mondta Balázs Lucia, aki szerdán haza is vihette a klinikáról kislányát. – De remélem, hamar elfelejti, ami történt, és bár gyógyszereket még egy ideig szednie kell, teljesen felépül, és úgy élhet, mint az összes többi, egészséges gyerek.