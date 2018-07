Két operációval mentették meg Márk életét - a Gift of Life program eddigi legdrágább műtétjét végezték el Szegeden

– Nem bírta volna ki az operációt, olyan súlyos keringési és légzési elégtelensége volt. Ezt a szívfejlődési rendellenességet 2-3 hónapos korában meg kellett volna már operálni, ekkor azonban már 5 hónapos volt

Egy fővárosi családi vállalkozás éppen ekkora összeggel támogatta nemrégiben a rotarysták ezen kezdeményezését, így akár úgy is fogalmazhatunk, hogy ők segítettek az aradi kisfiú életének megmentésében. Kovács Péter cégvezető elmondta, három gyermekük van, most várják a negyediket, így pontosan tudják, hogy nincs az a céges siker, ami megközelítené azt az érzést, amikor láthatják, hogy egy gyerek egészséges.

– Amikor Márk megszületett, kiderült, hogy kékül a szája, amikor sír. Aradon azonban az orvosok megnyugtattak, hogy nincs nagy probléma, elég lesz 6 hónaposan megműteni – mesélte Korondi Tímea. Az édesanya nem nyugodott bele, hogy kisfia oxigénhiányos állapotba kerül rendszeresen, így Romániában összesen három kórházat keresett fel. – Nem is voltak hajlandók foglalkozni vele – panaszolta az asszony, akinek időközben azzal a diagnózissal is meg kellett birkóznia, hogy gyermeke Down-kóros. Ez szintén nem derült ki a terhesség alatt. Végül úgy döntött, nem vár fél évet és Szegedre hozta kisfiát.– Itt azt mondták, hogy nagyon súlyos az állapota. Őszintén szólva semmi másra nem emlékszem abból, amit az orvosokkal beszéltem, mert ez az egy maradt meg bennem a rengeteg sírás között.A kisfiúnak három lyuk volt a szívén: egy a kamrában és kettő a pitvarban. Márk azonban már annyira legyengült állapotban volt, amikor a szegedi gyermekklinikára került, hogy nem lehetett egyből ezeket befoltozni.– magyarázta Katona Márta, a Szegedi Tudományegyetem Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Központ professzora.Éppen ezért először egy szűkítő gyűrűt kellett felhelyezni a tüdőverőérre, hogy ne árasztódjon el tovább a tüdő vérrel. A kisfiú állapotát tekintve ez veszélyes műtét volt, és a posztoperációs időszak is küzdelmes volt az intenzív osztályon, de szerencsére sikerült. A jóval bonyolultabb második operáció, amelyet három hete végeztek el, így már kevésbé volt kockázatos, hiszen addigra Márk megerősödött.Az édesanya számára nem volt kérdés, hogy mindent megtesz kisfia életének megmentéséért, az első műtét után azonban nagyon örült a hírnek, amikor megtudta, hogy részt vehetnek a Rotary Gift of Life programjában, és így nem kell kifizetniük az operációk költségeit. Ez volt egyébként az eddigi legdrágább: közel 6 millió forintba került.Márk olyan gyorsan felépült a második műtét után, hogy múlt hét pénteken már haza is engedték – édesanyja 30. születésnapjára. Orvosai szerint hamarosan teljes értékű életet élhet – édesanyja szerint pedig ebben Down-kórja sem akadályozhatja meg. – Bár másfél évesen még nem jár, néhány szót már beszél, és sokat mosolyog, mint bármelyik másik kisgyerek. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a betegsége milyen fokozatú, de nekünk ez egyáltalán nem is számít.