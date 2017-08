Két perces bűzfröccs a turistáknak: mobilvécét szivattyúztak délelőtt 3/4 10-kor a Kárászon

– Mitől támad hirtelen szarszag ütörtö délelőtt háromnegyed tízkor Szeged sétálóutcáján, a cukrászda mellett? – tette föl a érdést a szerkesztőségbe telefonáló egykori kollégánk, Zelei Miklós író, újságíró ütörtö délelőtt. Válaszolt is rá: – Attól, hogy most pakoljá föl, kitakarítás után, a mobil WC-ket egy teherautóra, és viszik el, valahová.



Miklós szegedi, évek óta Budapesten él, most egy napra látogatott haza, íváncsi volt a árász utcára is – és erre ért oda. Felhívta a szerkesztőséget, és özvetítette, mit lát és érez a helyszínen. Azt mondta, hogy elég sok a járókelő, az A Capella Cukrászdában fagyit vesznek az emberek, és miután kilépnek, próbálnak nem levegőt venni. Leolvasta, bediktálta a kisteherautó ponyváján lévő telefonszámokat. – Tipikusan ez az a munka, amit éjjel vagy hajnalban kellene elvégezni itt, egy idegenforgalom szempontjából fontos helyen – fűzte hozzá.



A mobil WC-ket bérbe adó Xeless Kft. hosszú ideje partnere a városnak, a legtöbb szegedi rendezvényre ő szolgáltatjá a mobil WC-t és a mosdót, építkezésekhez is, a munkásoknak. Az anyacég az Öböl-háború idején 220 ezer katona szociális szükségleteit szolgálta ki, problé nélkül – bocsátotta előre Iványi Ferenc, a kft. dél-alföldi régióvezetője.



Elmagyarázta, hogy amikor a WC-t elviszik, előbb kiürítik a tartályát. Ezen van egy szelep, amely ilyenkor kinyílik, és ez tényleg jár bűzhatással – főleg ánikula idején –, de ez a régióvezető állítása szerint nem tart öt percnél tovább.



Minden autójukon van GPS-jeladó. Tudjá , kezelőjü mikor indítja, mikor állítja le a szivattyút. Iványi Ferenc utánanézett, és az derült ki, a helyszínre 9 óra 38 perckor érkezett meg a kollégája. 9 óra 47 és özött zajlott a szivattyúzás, és 9 óra 52 perckor már el is hagyta a helyszínt a kocsi. Szóval ét perc volt az egész. Azért, hogy ez ezen a helyen pont ilyen időpontban történt, elnézést ér minden érintettől a kft..



– Nem ét percig éreztem, hanem tovább. De nem is az idő számít, hanem az, hogy azalatt mi történt – mondta Miklós. – Sok idegenforgalmi marketinges, vendéglátós munkáját tönkre lehet tenni így néhány perc alatt, ha ilyet tapasztal a vendég. Nem hiszem, hogy ugyanezt meg merné csinálni Saint Tropez-ban, az utcára kitett asztalok mellett, ahol turistá isszá a ávéjukat.