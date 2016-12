Két puszit kapott a lovagi cím mellé

A szentesi származású szegedi Kruzslicz Péter a jogi karon magyarul, angolul és franciául oktat két képzésen. A francia nyelvűnek igazgatója is, emellett a Frankofon Egyetemi Központ adminisztrációs igazgatója, és november végéig töltötte be az egész egyetem nemzetközi igazgatói posztját. És csupán 34 esztendős. A francia kultúra szolgálatáért a francia miniszterelnök nevében a nagykövet nyújtotta át neki az akadémiai pálmarend lovag fokozatát. A kitüntetést oktatási tevékenységért adják, Péternek és rajta keresztül Szegednek a francia nyelvű képzések hirdetéséért, menedzseléséért jutott el.



Szeged befogadó



A szegedi oktató Trócsányi László egyetemi tanár, igazságügyi miniszter, valamint a francia professzora biztatására maradt dolgozni Szegeden. „Lehet utazni, világokat felfedezni" – szólt az invitálás. Megvalósult, a fiatalember Lyonban végezte doktori tanulmányainak egy részét, majd bekapcsolódott az itthoni képzésekbe és azok menedzselésébe. A Dugonics téri frankofon központnak – megszámolta – több mint százhúsz francia kapcsolata van. Ezek erősítéséért és megjelenítéséért dolgoznak. Az első évben csak tizenegy, a másodikban már 146 afrikai hallgató jelentkezett hozzájuk egykori észak- és nyugat-afrikai francia gyarmatokról az Afrika-tanulmányokra. Miért éppen Szegedre jönnek? Kruzslicz Péter szerint egyrészt olcsóbb itt az élet, mint a francia egyetemi városokban, másrészt barátságosabbak vagyunk az idegenekkel, és szakmai szempontból érdekesebb a nemzetközi kapcsolatok építése egy hozzánk hasonló uniós és afrikai ország között.



Illatok, ízek



– Nagyon szívesen jöttem haza Szegedre, én itt érzem itthon magam. Kint többet keresnék, de itthon érdekes projekteket valósítok meg – mondja a döntéséről. – Munkamániás vagyok, de a nemzetközi kapcsolatok olyanok, hogy nálunk soha nem nyugszik le a nap. Ez elköteleződés, és remélem, a fiatalok, akiket az Afrika-képzésen oktatunk, hazatérnek, és kamatoztatják a tudásukat. Még magyarul is megtanulnak két év alatt, ami fontos kötődést jelent. Utazom is, bár kisgyermekes apaként igyekszem kevesebbet; az elmúlt hetekben jártam franciaországi diplomaosztón, projektmegbeszélésen, konferencián. A nemzetközi kapcsolatokban a felfedezés örömét élvezem. Hogy nyelvismerettel és a kultúrába beleilleszkedve egyik világ nyílik ki a másik után. Hiszen mindig marad fehér folt, mert az emberek mindig újak; az ízeket, az illatokat pedig csak helyben lehet igazán megismerni. És a többieken keresztül magamat is jobban megismerem.



Modern lovag



Érdekes, hogy a Francia Köztársaság kitüntetését kapta a magyar fiatalember, emiatt a lovagi címet inkább modern lovagnak, egyfajta polgári lovagságnak tartja. Úgy gondolja, ez a kapcsolattartásban lesz fontos, mert ott számon tartják, ahol kell. Egy kulisszatitkot is elárult. Az ünnepségen elhangzott róla a méltatás, ő válaszbeszédet mondott, majd a nagykövet feltűzte neki a kitüntetést, és merőben szokatlan módon – a befogadás jeleként – két puszit nyomott az arcára.