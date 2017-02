Két rossz közül kell választaniuk a lakóknak

A járda túl drága, de a csatornákat kipucolják



– Az év második felében komoly csatornafelújítási munkákat végzünk egy uniós projekt részeként: a Barázda, a Tulipán és a Tigris utcák az első ütemben kerülnek sorra. A terveket március 14-én meg is lehet nézni – mondta el Berkesi Ottó (Összefogás Szegedért), a körzet önkormányzati képviselője. A járdák felújításának nagyon magas a munkaköltsége, de alapanyagokat tudnának hozzá adni. Az idős lakóknak azt javasolja, keressék meg őt a kéthetente szerdán tartott fogadóóráján, és közösen találnak majd olyan megoldást a járdaproblémára, amelyhez nem kell fizikai munkával hozzájárulniuk, mégsem megfizethetetlen.

– Jöjjön, uram, nézze meg! Itt a járdákon senki sem közlekedik, mert nem lehet. Főleg a csúszós őszi–téli időben – mutatta a szőregi Barázda utcában élő Szentkirályi Józsefné a hepehupás járdát, amelynek járólapjai között hosszas szakaszokon nő a fű. Jól érzi magát, hiszen az aszfalt járólapok szétcsúsztak és megbillentek – van helye nőni. Az idős asszony a napokban hívta Csörög rovatunkat az utcában élők közös problémájával.A járda göröngyösségét részben az okozza, hogy az út szélére ültetett gyümölcsfák fölnyomták a járólapokat. Másrészt mivel a porták többségénél nincs autóbejáró, a kocsik egyszerűen áthajtanak a járdán, amivel tönkreteszik. A lehullott leveleket kevesen söprik össze, emiatt csapadékos időben csúszik az amúgy is veszélyes járda.Az utca másik oldalán lévő járda is nehezen járható, mert Szentkirályiné szerint a többnyire idős vagy hanyag háztulajdonosok nem nyesik az árok szélére ültetett bokraikat, fáikat. Bizonyos részeken most, tél végén is csak nehezen lehet átjutni a bokrok alkotta természetes akadályokon.Az utca lakói a rossz járdák miatt kénytelenek az úttesten közlekedni, amely egyébként is szűkös a kétirányú forgalomnak. – Én este nem is merek kimenni a házból, mert így is veszélyes az úton közlekedni, nemhogy sötétben – magyarázta az idős asszony, aki az utcai vízelvezető árkok tisztaságát is kifogásolta. Egy részük tele van levéllel, másutt a levelek mellett szemét is került bele, de olyan szakaszt is láttunk, ahol a sár áll benne, félig elfedve az átfolyókat. – Mi lesz itt, ha jön egy nagyobb eső? – kérdezte aggódva Szentkirályiné, aki arra utalt, hogy a 43-as főúttal párhuzamos Makai útról egyenesen az utcába folyik le a víz.