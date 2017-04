Két szegedi a kerekesszékes szépségverseny döntőjében

Gyurácz Annamária soha nem viselt még olyan ruhát, mint a döntőben. Fotó: Miss Spinner International

– Két barátnőm találta ki, hogy nevezzek be a szépségversenyre – árulta el a Facebookon élőben közvetített szombati döntőben a 42 éves Gyurácz Annamária, ahová nyolcadmagával jutott be. A budapesti döntőre Tatán készültek fel a hölgyek, ahol kommunikációs és önismereti tréningen, valamint fotózáson vettek részt, és megtanulták a kerekesszékes tánc koreográfiáját is.

Princz Biankának magabiztosságot adott a szépségverseny. Fotó: Miss Spinner International

Gyurácz Annamária a szegedi egyetemen oktatott német irodalomtörténetet, amikor megbetegedett. Két éve vezeti a Sclerosis Multiplexes (SM) Betegek Csongrád Megyei Egyesületét, másfél éve került kerekesszékbe. Elmondta, SM-elnökként pályázatokat ír és különböző programokat tervez. Most indítanak majd empátiaterápiát általános és középiskolákban.– Soha nem volt rajtam olyan ruha, mint amilyet a döntőben viseltem. Tizenöt éves kamasznak éreztem magam. Kisminkelve is most voltam életemben először, és nagyon jó érzés volt – mondta Gyurácz Annamária, aki amúgy Balogh Sándor szegedi szobrászművész múzsája.A döntő előtt a Facebookon lehetett szavazni a verseny résztvevőire. A legtöbb voksot kapott hölgy nyerte meg a közönségdíjat. Bár Annamáriára és a másik szegedi hölgyre, a 21 éves Princz Biankára is sokan szavaztak, egyikőjük sem nyert. Az SM-betegek hozzátartozóinak és támogatóinak csoportja kommentben köszönte meg Gyurácz Annamáriának, hogy vállalta a versenyt, és kiállásával közelebb hozta az emberekhez az SM-betegséget, amely ma Magyarországon 10-12 ezer embert érint, többségükben nőket. Az orvosok és a kutatók jelenleg még nem tudják pontosan, mi váltja ki a sclerosis multiplexet előidéző autoimmun folyamatot.

Díjazottak



Díjazottak



Szerettünk volna többet is megtudni a szegedi Gyurácz Annamáriáról és Princz Biankáról, de a szerződésük szigorú előírásokat tartalmaz a nyilatkozatot illetően. Bár felvettük a kapcsolatot a versenyszervezőkkel, és a kérdéseinket eljuttattuk három nappal a döntő előtt, nem kaptunk választ. A zsűri a budapesti Parti Angélát választotta szépségkirálynőnek, akinek a marosvásárhelyi Hadarag Paula Andrea és a füzérradványi Csillik-Klubert Szilvia lett az udvarhölgye. A közönségdíjat a Szlovákiából érkezett Kara Mária nyerte.

A 21 éves szegedi Princz Biankáról annyit tudtunk meg a döntőben, hogy a nyelvtanulás a hobbija, és négy nyelven beszél. Elmondta még, hogy a szépségverseny megerősíti önbizalmában, és magabiztosságot ad neki.