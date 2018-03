Két színházi premier jut áprilisra

A Színház című est három egyfelvonásos Molnár Ferenc- darabot tömörít, amelyet április 6-án láthatnak először a nézők. Az Ibolya, Marsall és az Előjáték Lear királyhoz című művek történetének mindegyike a színház körül forog. Ebben látható utoljára a társulat tagjaként Szabó Gabi, aki tizenhét év után búcsúzik a Szegedi Nemzeti Színháztól.



A másik premierre ezután alig két hetet kell várni: Verdi egyik kevéssé ismert és Szegeden még soha nem látott operáját, az Ernanit április 19-én mutatják be. A Victor Hugo drámájából írt zenemű néhány jelenetét Toronykőy Attila rendező megváltoztatta, azzal pedig, hogy a szereplők mellett és feje fölött futnak majd a szövegek, izgalmasabbá, dinamikusabbá tette az előadást. A nő főszereplő, Ádám Zsuzsa itt lép először szoprán szerepben a színpadra – eddig ugyanis mezzo énekesként ismerhette a közönség. A férfi főszerepben László Boldizsárt láthatjuk, akinek később lesz egy estje is Schell Judittal közösen. A Szeged Első Lions Klub rendezvényeként, hattagú zenekar kíséretében mutatják be A nő illata című örömzenét tangó stílusban. A bevételt a klub jótékony célokra fordítja.



Áprilisban visszatér a kisszínházba a Mórahalmi Színtársulat is, amely hatodik alkalommal kap lehetőséget a teátrumtól. Az amatőr csoport ezúttal a Nyolc nő című darabot mutatja be április 23-án. Jövő hónapban rendezik meg a Simándy József Énekverseny gáláját is. Az ország legrégebbi énekversenye sok szereplőt adott már az operaéletnek, a díjazottak pedig jeles énekesek lesznek – így érdemes idén is odafigyelni, kikre vetül reflektorfény április 29-én.