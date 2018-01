Két tragédia után egy kérdés: megakadályozhatják-e, hogy vadállattá váljunk?

Rámászik a lelkükre

A gyerek a szülő tükre – állítja határozottan egy édesanya. Ha a szülők nem pofozkodnak, akkor talán a gyermekük sem így fogja „megoldani" felnőttként a konfliktusait. Illusztráció: Dreamstime

Agyonverte nemrég megismert barátnőjét újév napján egy 29 éves férfi Szegeden . A két tragikus hír hallatán sokakban felmerülhetett: vajon az ember örökölt természetén vagy a neveltetésén múlik, hogy ha elszakad a cérna, vadállattá válik?Lehetne-e iskolában tanítani azt, hogyan viselkedünk egy párkapcsolatban? A kérdésre, amelyet egy pszichológusnak, és a Facebook közösségi oldalon, ismerősöknek is föltettünk, tanulságos beszélgetés alakult ki.Kettővel többen voltak azok, akik úgy gondolták, az iskolára nem érdemes rábízni ezt a feladatot, mert képtelen pótolni azt, amit a család nem ad meg. „A gyerek a szülő tükre. Ezer bizonyítékom van erre, és már 9 éves tapasztalatom" – írta egy soproni édesanya. Szerinte a leghatékonyabb tanítás az, ha anya és apa nem pofozkodik, nem ordít, ha megsérti a másikat, bocsánatot kér, kimutatja a bánatát, és mindig megmondja, mi a baja. „Próbálkozhatunk, de tényleg az otthoni nevelés, a példa a mérvadó!" – erősítette ezt meg egy évtizedek óta dolgozó óvónő. Egy másik szülő – 16 éves fiát faggatva – azt üzente, az iskola már így is túlságosan „rámászik a diák lelkére", belelát a magánügyeibe. „Az iskolai oktatás csak arra épülhet, amit a gyerek otthonról hoz. Szeretni nem tanít meg az iskola" – írta egy, az oktatási rendszerből kiábrándult tanárember. Ugyanő hozta szóba: elég nehéz érvelni egy olyan szülővel szemben, aki azért jön be, mert a gyerekét épp megakadályozta a pedagógus, hogy agresszíven reagáljon egy sérelemre.

Ez a dráma

Mégis félrelépett

Akik hisznek abban, hogy az esetleg otthon látott rossz példát lehet ellensúlyozni, sőt kell, úgy gondolják, a drámapedagógia jó eszköz erre. Ezt többen is szóba hozták, köztük egy svédországi, illetve egy itthon dolgozó óvónő, más pedagógusok. Feladatot egyrészt azok a gyerekek adnak, akik otthon azt látják, a szülők bántják egymást. Nekik nehéz máshogyan kezelniük később a problémáikat. Ettől eltérő viselkedésmintákat meg lehet mutatni – és ha ezt képzett drámapedagógus teszi, „nem a már 20 éve fásult Egységsugarú Erika néni", nagyobb az esély a sikerre. A hatás persze ellenőrizhetetlen: húsz év múlva derül ki, amikor a gyerek felnő, párkapcsolata, családja lesz, hogy emberhez méltón oldja-e meg a konfliktusait. Ugyanakkor kezdeni kell valamit „a társadalom által bevésett viselkedésmódokkal is, amelyeknek például a lányokat alárendelik". Például ki kell mondani: az a kisfiú nem azért húzta meg a hajad, mert biztos tetszel neki, hanem azért, mert egy kis agresszív hörcsög. Legközelebb ne hagyd neki! A szülői példa mellett úgyis érik más hatások a gyereket a közösségében – ha ez a közösség az iskolai osztály, arra igenis lehet hatni valahogy.És azt sem lehet ex cathedra kijelenteni, hogy csak az számít, amit otthonról hoz az ember – említett saját példát az egyik hozzászóló. Párjának szülei lassan ötven éve élnek harmonikus házasságban, a párjának ezt a mintát kellett volna hoznia, „mégis félrelépett, többször is, hiába a jó nevelés" – írta. Hozzátette, emiatt nagyon mérges, de azért nem ölné meg a párját.– Igenis el lehetne kezdeni tanítani az óvodában, és folytatni az iskolában a kulturált viselkedést, csak meg kellene találni a formáját. Régebben megtalálták – ez Szalma Ibolya pszichológus véleménye. – Édesanyám annak idején a Karolinában tanult empátiáról, a másik ember megértéséről, toleranciáról, olyan viselkedésről, ami az együttélést segíti. Ugyanilyen útravalót a fiúk is kaptak a fiúiskolákban. Ez ment is, édesanyám iskolája esetében 1949-ig. Ami a jelent illeti, a gyerek őszinte, önkéntelenül is beszél arról, ami otthon történik. Amikor a pedagógus azt látja, baj lehet, szólhat óvoda- vagy iskolapszichológusnak, aki bevonhatná az egész családot. Ez így utópisztikusan hangzik, pedig nem olyan nehezen megvalósítható – és talán nem is pénzkérdés.