Két tucat nyomáspróba a Széchenyi téren - versenyben szerelték a vízvezetéket

Hiány

A szakmai szövetség szerint az alacsony bérek és a munkaerőhiány miatt veszélybe kerülhet az ivóvízellátás biztonsága, ez a szolgáltatás színvonalán túl, a rekonstrukciók elmaradásában – esetenként sűrűbb csőtörésekben – is jelentkezik. A vízművek folyamatosan veszítik el az értékes munkaerőt, ez mára napi probléma lett.

Világrekord lehetett a Széchenyi tér fősétányán az egy négyzetméterre eső vízvezeték-szerelők száma szerda délután. Szeged a házigazdája a XVI. Országos Víziközmű Szerelőversenynek, amely tegnap kezdődött és ma zárul az elméleti feladatokkal és az eredményhirdetéssel. Az esemény gyakorlati helyszíne a belváros volt, így a járókelők és érdeklődők bepillantást nyertek a szakemberek mindennapi munkájába.24 víziközmű-szolgáltató 3 fős csapata indult, köztük a Csongrád megyében is dolgozó Alföldvíz Zrt. Korelnökük és vezetőjük Hegyi Sándor ottjártunkkor megnyugtatott, hogy jól haladnak a feladattal, így érezte ezt Biliczka Csaba és Bárkányi Tibor is. Körvezetéket építettek 100, illetve 80 milliméter átmérőjű csövekből, tolózárakkal, tűzcsappal, ezzel párhuzamosan egy szerelődobozba kellett beletenniük két vízmérőórát.A zsűri nemcsak a látványra ment, 3,5 bárral nyomáspróbázták is a munkát. A körülbelül kétórás szintidejű feladatnak akkor lett vége, amikor a szakik mindent szétszereltek, és a szerszámok is visszakerültek a ládába.A verseny célja a dolgozók motiválásán túl a csapvízfogyasztás népszerűsítése és az ágazat presztízsének növelése. Az ivóvízellátás stratégiai kérdés – ezzel felértékelődik azok tudása, akik a területen dolgoznak. Az elvándorlás a víziközműszektort is érinti, az ágazat küzd azért, hogy a munkatársakat megtartsa, és nagy energiát fordít az utánpótlásra. Ennek is szólhat a nem átlagos körítés, szakmai versenyt nem sok ágazatban rendeznek egy nagyváros közepén.