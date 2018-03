Kétéves a Vodafone Digitális Iskola Program - Csongrád megyében 115 helyszínen fejlesztenek jövő év végéig

A digitális hátrány lefaragása a cél

31 milliárd iskolai eszközfejlesztésre

Deutsch: Mindenki legyen nyertes

Ajándék a csongrádi iskolának

Az ünnepségen ajándékot is átadott a Vodafone Magyarország: a Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, illetve a mórahalmi Móra Ferenc általános Iskola egy-egy tablettöltő szekrényt kapott. Hasonló ajándékokra egyébként a többi iskola is pályázhat, hiszen a Vodafone Magyarország Alapítvány kidolgozott egy motivációs rendszert. Ennek lényege, hogy a Vodafone által biztosított digitális eszközök sokoldalú használatára, a játszva tanításra és tanulásra ösztönözze a tanárokat és diákokat. A program részeként a gyerekek különböző tantárgyakhoz kapcsolódó kvízeket töltenek ki, pályamunkát készítenek – videókat, fényképeket –, vagy játszanak az erre a célra fejlesztett microsite-on. Az iskolák az összegyűjtött pontokért digitális eszközökhöz, például interaktív táblához és tablettöltő szekrényhez juthatnak hozzá.

Két éve indította útjára a Vodafone Magyarország Alapítvány a Digitális Iskola Programot, amellyel az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Komplex Instrukciós Programot Magyarországon működtető Hejőkeresztúri Iskolásokért Alapítvány az ország 24 iskolájában mintegy 6500 gyerek oktatását és csaknem 700 pedagógus munkáját támogatja. Az eddig elért eredményekről tegnap ünnepi fogadáson számoltak be, amit a szegedi dóm Látogatóközpontjában tartottak.B. Nagy László országgyűlési képviselő nyitóbeszédében úgy fogalmazott, digitalizmus nélkül nincs modern jövő, a digitális kompetenciák fejlesztése biztosítja, hogy a gyerekek fel lesznek készülve a jövő világára. – Ha nem fektetünk erre hangsúlyt, nem lesznek majd képesek felzárkózni a technológiai robbanáshoz – mondta.Hazánkban a gyerekek 17 százaléka hátrányos helyzetű családban él. Ők nem jutnak hozzá a modern eszközökhöz, amelyek a digitális világ elérését biztosítják. A Digitális Iskola Program ezt a hátrányt igyekszik ellensúlyozni. Budai Gergő, a Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyettese elmondta, a Digitális Iskola Programnak már az első fázisában is jelentős eredményeket értek el, amikor 24 iskolának 1300 táblagépet osztottak ki, és biztosították az adatforgalmi keretet. – A második fázisban az eszközök széles körű felhasználását mutattuk be, és oktatást segítő alkalmazásokat bocsátottunk rendelkezésre. A vloggersuli programban pedig, ahol népszerű vloggerek látogattak el az intézményekbe, megtanulhatták a fiatalok, hogyan kell videót készíteni és vágni – sorolta.– A Digitális Iskola Programmal a gyerekek jövőjét építjük, hiszen digitális kompetencia nélkül jóval kevesebb esélyük van érvényesülni a jövőben – jelentette ki Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója. – Célunk, hogy egyenlő esélyeket teremtsünk, és azok a gyerekek is digitális bennszülöttként nőhessenek fel, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy tablettel játszanak otthon.A rendezvényen részt vett Solymár Károly infokommunikációért felelős helyettes államtitkár is. Hangsúlyozta: az az iskola, amely nem használja a digitális eszközöket, elszakad attól a valóságtól, amelyben a gyerekek élnek. Éppen ezért 31 milliárd forintból jövő év végéig a kormány az összes magyarországi iskolába eljuttatja ezeket az eszközöket, és elvégzik a hálózatfejlesztést, a wifihálózat pedig százszázalékos lefedettségű lesz. Csongrád megyében ez 115 helyszínt jelent, ahol 27 ezer diák tanul. – De nemcsak a fiatalokra gondolunk, hanem azokra is, akik már kikerültek az iskolarendszerből anélkül, hogy digitális kompetenciákra szert tettek volna – jegyezte meg Solymár. – Nekik különböző képzéseket indítunk majd, köztük 100 ezer nyugdíjasnak is.Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszteri biztos felszólalásában kijelentette: az egyetlen helyes célkitűzés az lehet, hogy minden magyar polgár a digitalizáció nyertesévé válhasson. A Digitális Jólét Program keretében elkészült Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, amely célul tűzte ki a teljes magyar oktatási rendszer digitális átalakítását. – Ebben az egyik kitüntetett partnerünk a Vodafone, amelynek programja úttörő módon fogalmazta meg, hogy nem az emelt informatikaóra-szám ennek az útja, hanem egy olyan szemlélet, ami a pedagógiai folyamat egészében benne van.