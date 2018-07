Kétharmada üresen kongott, a dolgozók bérét sem termelte ki: 15 év után bezárt az Arany János utcai parkolóház

– A 150 férőhelyes automata garázsban dolgozó robotok elöregedtek, több mint 10 éves minden technológiai elemük. Az elmúlt két évben rendszeresen, 2017 őszén már havonta volt olyan meghibásodás, aminél az alkatrész-utánpótlás is napokat vett igénybe. Ez már veszélyeztette a ház üzembiztonságát is. Sajnos volt már néhány jogos ügyfélpanaszunk arra vonatkozólag, hogy akár órákat kellett várni az autó kiadására a robotok vagy a vezérlés üzemzavara miatt

A parkolóház kívülről mutatós épülete funkcionálisan használhatatlanná vált. Fotó: Karnok csaba

Egy új robot körülbelül 35 millió forintba kerül, amiből hármat kellene venni a mai előírásoknak megfelelően. Egy teljes körű automatizálás, személyzet nélküli érzékelő rendszer pedig további 15-20 millió forintos beruházást igényelne.

Pénteken parkolhattak utoljára a szegediek az Arany János utcai parkolóházban: az épület 15 év után végleg bezárt. Arról, hogy az üzemeltetéssel gondok vannak, korábban is beszámoltunk már, tavaly decembertől ugyanis megszüntették a nonstop szolgáltatást.Fél éve hétvégenként már nem lehetett használni, és hétköznapokon sem üzemelt 23 óra után. A módosítások indoklásaként akkor Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Kft. (SZKT) ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, a forgalom ezekben az időszakokban olyan alacsony volt, hogy nem volt gazdaságos a nyitvatartás.A parkolóház úgynevezett „one in – one out" rendszerben épült meg 15 éve. Ezzel egyszerre egy autót lehet betenni, illetve kivenni. Ehhez a robotoknak 6–8 percre volt szükségük, így reggel, a munkaidő kezdetén, illetve a munkaidő végén akár fél órát is sorba kellett állniuk az autósoknak. Ráadásul mivel az automata rendszer csak bizonyos méretű autókat tudott kezelni, az újabb, 2010 után gyártott családi autók és városi terepjárók többsége már nem is fért be. Nem ez volt azonban az egyetlen probléma.– mondta el Majó-Petri Zoltán, aki kitért arra is, hogy mindezek mellett már anyagilag is veszteséges volt az üzemeltetés.– A parkolóház bevétele havi szinten 2017-ben már nem haladta meg az egymillió forintot, 2017-ben pedig a kihasználtság is mélypontra jutott: a 150 férőhely harmadát tudtuk értékesíteni. A bevételek az itt szolgálatot teljesítő minimum hat munkatárs 2017-es és 2018-as béremelések utáni bérét sem fedezték.Hogy mi lesz a parkolóház további sorsa, arról egyelőre nem született döntés.– Ennek megtérülése csak olyan parkolási díjak mellett lenne biztosított, aminél a városban van jelenleg több kedvezőbb megoldás is – mondta Majó-Petri Zoltán. A parkolóház eladását, értékesítését nem tervezi sem az SZKT, sem a város, az ingatlan hosszú távú hasznosítására vonatkozó tervek elkészítése azonban még hónapokig is eltarthat.