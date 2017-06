Kétkezi munkát akart, főzni tanult a franciatanár

– Csinálom a tésztát, és nagyon izgulok. A szilvás gombóc a legnehezebb. Nem könnyű eltalálni az állagát, hogy ne essen szét, és túl kemény se legyen – mondta Kovácsné Börcsök Klaudia , miközben liszttel szórta be a gyúródeszkát. A Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában csütörtökön hét felnőtt szakács- és nyolc pincértanuló tett vizsgát.Az írásbelit követte a gyakorlat, majd a szóbeli vizsgával érnek véget a megpróbáltatások. A diákok tételt húztak, három adag előételt, főételt és desszertet kellett elkészíteniük négy óra alatt. Klaudiát gyermekkora óta vonzotta a főzés, általános iskola után a Hanságiban szeretett volna tanulni, de szülei hatására elvégezteaz egyetem marketing szakát. Kárász Ágnes egyszerre tanár és diák a Hanságiban. Tizenhat éve tanít szakmai angolt az iskolában, ezért úgy érezte, itt az idő, hogy a gyakorlatban is megismerkedjen a szakácsok munkájával. – Alföldi gulyáslevest főzök.A marha egy kicsit túlkoros, tovább kell főzni. A rántott csirkemell mellé kockaburgonya készült, amelyek mérete nem lehetett másfél centinél nagyobb – mutatta. Farkas Anikó franciatanár a Magyar Tudományos Akadémia egyik kutatási csoportjában ügyintéző. Csütörtök délelőtt nem az adatokkal, hanem a csipetkével bíbelődött, ami a Jókai-bablevesbe került. A rozés szűzpecsenye már a tepsiben pihent, a rizottó állagával viszont nem volt elégedett Anikó. Később a vizsgabiztosok sem.– Szerettem volna megtanulni egy kétkezi szakmát, ezt kértem az 50. születésnapomra. A Délmagyar tavalyi cikkének hatására jelentkeztem. Abban olvastam, hogy az ilyen öregek is tanulhatnak – mesélte főzés közben (2016. június 29.: Megnyugtató a harminckét szeletes dobostorta).A szigorú vizsgabiztosok a tanétteremben kóstolták végig az ételeket. A munkaszervezést, előkészítést és a diákok öltözetét is ellenőrizték. Az étel színének, illatának és hőmérsékletének vizsgálata után következett a kóstolás.A palóclevesben elegendő volt a paprika, de a hagyma soknak bizonyult. Csizmadia Sándorné , a Krúdy egykori tanára és a Fasor étterem volt vezetője, Görbéné Tanács Hilda , a Tisza Szálló utolsó séfje és a Hunguest Hotel Forrás igazgatója, Maklári Lászlóné nem bántak kesztyűs kézzel az ételekkel. A spárgával töltött szűzérme metszésfelületét, a spárga állagát dicsérték, de az egyhangú zöld tányért feldobták volna egy cseresznyével vagy egy színes körömvirággal.A Jókai-bableves pirított kolbásza meglepő módon nem karikára vágva a levesben, hanem a csésze mellett egészben érkezett, ami nem nyerte el a vizsgabiztosok tetszését.Az egyébként jól sikerült kolbász feldobta volna az így kevéssé karakteres levest.Az ételeket a felszolgálótanulók szervírozták a vendégeknek. A mi asztalunkat Maszlag Tibor szolgálta ki. A korábban Kecskeméten és Békéscsabán futballozó fiatalember már járt vendéglátóipari iskolába, végül a Hanságiban fejezte be a tanulmányait. Tibor különleges feladatként egy salátát állított össze az asztalunknál.A trancsírozás, amikor egy egészben sült csirkét kell feldarabolni, szerencsére nem neki jutott. Társát alaposan megizzasztotta a feladat.