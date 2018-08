Kétmillió négylábú országa: Mit tegyünk kedvencünkkel és mit ne? - Tanuljunk meg kutyául!

A kutyavállalás kicsit hasonlít a gyerekvállaláshoz, abban legalábbis, hogy hosszabb távra szóló felelősséget, gondoskodást, türelmet, időt, figyelmet, vele való foglalkozást, és persze mindezek eredményeként (de csak így) sok-sok örömet, derűs pillanatot jelent. Csányi Vilmos, az ismert etológus nem véletlenül hívja őket szőrös gyerekeknek.



Minden hobbinál, de a kutyatartásnál különösen fontos, hogy legalább az alapvető ismeretekkel tisztában legyünk, mielőtt a nagy vállalkozásba „belerángatjuk" a családot. Állatmenhelyek a megmondhatói, hány és hány kutyust visznek be hozzájuk – és ha beviszik, az még a jobbik eset –, vagy tesznek ki valahol az utcán, a határban csak azért, mert nem így képzelték az egészet. (Több mint százezerre teszik a kóborló kutyák számát hazánkban.) Tehát a nagy döntést mindig meg kell, hogy előzze a nagy családi kupaktanács (a mérlegelés szempontjaira, a fajtaválasztás kérdésére a következő oldalon külön kitérünk). MAJDNEM MINDEN A GAZDIN MÚLIK Elég nagy pech, hogy nem adnak használati utasítást egyetlen kutyushoz sem. Ott van a kezünkben egy formázatlan, pöttömnyi (vagy nagyobbacska) ösztönlény, amely ha nem érti meg, hogy hol a helye a családban (falkában), mit szabad tennie és mit nem, saját maga próbálja kialakítani keszekusza kis világát, ami persze homlokegyenest ellenkezője annak, mint amit megálmodtunk.



Sokfélék vagyunk mi, gazdik. Vannak közöttünk, akik értik a csíziót, ösztönösen ráéreznek a kutyák természetére, tudnak velük kommunikálni, értik jelzéseiket, és élvezik a tanítást; mások komoly önképzéssel, kitartó és következetes munkával érnek el szép sikereket; megint mások – és ők vannak többségben – úgy vágnak bele a kutyatartásba, hogy fogalmuk sincs az egészről. És persze ha probléma van, mindenért a kutyát teszik felelőssé. Pedig megtanulhatnák ők is – legnagyobb eséllyel a kutyaiskolában. BECSÖNGETTEK Évekkel ezelőtt e sorok írója is kijárta az iskolát, az akkor még működő Szegedi Kutya Klubot választottam, amely elsőként hozta be a kutyázásba a híres Népszigeti Kutyaiskola új, haladó szellemiségű formáját, a tükörmódszert. Ami szakít a korábbi keményebb képzési hagyományokkal, a kutya–gazda kapcsolatának kialakítására, rendezésére helyezi a hangsúlyt. A kutya viselkedése tükröt állít gazdája elé. Gondoltam, kipróbáljuk. Alapfokú engedelmességi tanfolyamra iratkoztunk be falkatársammal, Marcival, az akkor hét hónapos golden retrieverrel, akibe „gyárilag" dinamitot szereltek, csak hogy ne legyen annyira egyszerű a gazdája élete. Irány a hétvégi szabadtéri kutyasuli!



Érkeznek az osztálytársak, mindenki nagyon izgatott, feszülnek a pórázok, elég tartani a kutyákat, lehetünk vagy 12-13-an. Az osztályfőnökök és segítőik csupa törékeny, fiatal hölgyek. Döbbenetes élménnyel kezdünk: engedjük el a kutyákat! Uramisten, mi lesz itt?! A kutyák egymásnak estek, és... és baromi nagyot játszottak. Ahol esetleg kezdett volna durvulni a játék, vagy az egymás méregetése túlment egy határon (befeszülés, morgás), a trénerek egy határozott „Mit csinál?!" leteremtéssel simán helyre tették a vadulásra hajlamosabbakat. A kutyasuli első óráján minden kiderült. Amikor többen hiába hívogattuk (szeretetből túl is etetett) drága kis kutyusainkat, nagy ívben tojtak a fejünkre, szaladgáltak kedvükre, szorgalmasan megszaglászva és megjelölve minden fát, oszlopot, fűcsomót.



Éppen ezért az első idők egyik legkomolyabb feladata volt a legtöbb gazdi számára, hogy megteremtse falkafőnöki tekintélyét kutyája előtt. Amíg ugyanis ez nincs meg, nagyon nehéz bármire is rávenni kedvencünket. Érdekes volt látni azokat a gazdikat, akik eleinte még igencsak lelkükre vették, ha a kiképzők keményebben szóltak kedvencükre, hogyan váltak később maguk is határozott falkavezetővé, amikor a helyzet úgy kívánta. És ettől nemhogy „megsértődtek" volna a kutyáik, hanem éppen ellenkezőleg, biztonságban érezték magukat.

Korom Gábor, az említett kutyaiskola alapítója, igazi nagy kutyás szokta mondani: el tudja valaki képzelni, hogy Winnetou vagy Bandi juhász kergeti a kutyáját? Persze hogy nem! – elég volt, ha füttyentettek. Ő szokta a kutyaiskolát gazdiiskolának nevezni. OKLEVELES KUTYUSOK Bizonyára mindenki előtt ismerős kép az utcáról: a kutya viszi (húzza) sétálni a gazdiját – úgy néznek ki, mint a részeg vízisízők. Nem véletlen, hogy a kutyasuliban „alaptantárgynak" számított a láb mellett követés és vele együtt az ültetés, fektetés, helyben maradás gyakorlása is – egyenként és csoportosan, pórázzal és anélkül, ezer dicsérettel és jutalomfalattal, gyakori szabadfoglalkozással. A tanításnál nagy segítséget jelentett a kattintásra szolgáló segédeszköz, a klikker. Két hónap után a K99-es vizsgarendszer bírái előtt végül mindenki letette az alapfokú engedelmességi vizsgát. Rá egy évire többen megszereztük a K99 ügyességi minősítését is. KI AZ ÚR A HÁZNÁL? Talán a legfontosabb kérdés, amit minden kutyatartónak fel kell tennie. Ne feledjük, hogy kedvencünk hozza magával az ősi falkák belső rendjét (ami a mai farkasfalkáéhoz hasonlít leginkább), ahol mindenkinek megvolt a maga helye. Nincs ez másképp a kutyás családokban sem. Kedvencünk is keresi a helyét, teszteli a közösséget, megpróbálja minél magasabbra belőni magát, és ha nem találja a vezért, akit követni lehetne, megpróbálja maga átvenni a család irányítását, felelősségét, amiből aztán a lehető legtöbb rossz származik, ami csak előfordulhat a kutyatartók rémálmaiban. Minimum nyugtalan és stresszes lesz, elkezd izgulni saját és a családja biztonságáért, a „szívbaj" jön rá, ha elmegyünk hazulról, mert nem tud ránk vigyázni, frusztrált lesz, bevizelhet, bevadulhat, szétszedheti a házat, megmar mindenkit, aki csak felénk mer közeledni. Nem kérdés, nem lehet a kutya a falkavezér a családban! Legyen az, aki a legtöbbet foglalkozik a kutyával, de ettől még a család többi tagjának is magasan a kutya fölött kell állnia a dominancia-rangsorban. Kedvencünknek is ez a jó, ettől lesz a legnyugodtabb. Az együttélés szabályainak kialakítása sok türelmet és figyelmet igényel, amibe – bármennyire nincs is ínyünkre – óhatatlanul a fegyelmezés, a kisebb-nagyobb büntetések is beleférnek, de fizikai bántalmazás semmiképp.



A vezéri attitűd kialakítását kezdhetjük például ott – amivel a felugrálásról is eredményesen leszoktathatjuk kedvencünket –, hogy hazaérkezéskor nem ugrunk azonnal egymás nyakába, hanem a főnök először komótosan lecuccol, és majd csak ha int, kezdődhet az örömködés. Egyet higgyünk el: a kutya is a rendben élvezi legjobban a szabadságot.

TANÍTÁS KLIKKERREL A kutyák tanításánál ma az egyik legelterjedtebb segédeszköz a klikker, amit azonban nemcsak kutyaiskolákban, hanem odahaza is jól lehet használni. Az eredetileg a fókák képzésére kitalált módszer nevét a hozzá tartozó eszközről, a klikkerről kapta, amely egy aprócska műanyag doboz fémlappal, és nyomásra „klikk" hangot ad. Van, aki csak kattintónak hívja. A klikkerképzés lényege, hogy kizárólag jutalmazással, vagyis pozitív megerősítéssel dolgozik. A klikk az a jel, amely után jutalmat kap. Klikk és falat – ezt gyorsan be lehet gyakoroltatni, aztán indulhat a tanítás. A legegyszerűbb klikkeres technika talán az „elkapás". Például amikor magától leül a kutyus (amit egy finom falattal az orra fölött hátrafelé tolva elő is segíthetünk), akkor ezt a pillanatot „elkapjuk", azaz klikkel és jutalomfalattal megerősítjük, majd vezényszót kötünk hozzá: Ül! Aztán hogy még mi mindenre próbáljuk megtanítani kutyabarátunkat klikkerrel, csak a fantáziánkon múlik. Én például megtanítottam integetni. Egy kis celluxdarabot ragasztottam az orrára, és a nyúlkálós pillanatot rögzítettem úgy, hogy: Integet! Ismerősöm ugyanebből a helyzetből azt a vezényszót hozta ki, hogy: Szégyelld magad! (A legtöbb kutyás boltban lehet kapni klikkert.)