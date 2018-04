Ketrecharcosokkal forgattak a szegedi zenészek - az élet megpróbáltatásait akarták egy küzdősporttal kifejezni

– Szerintem a modern metál stílust, amit mi játszunk, kifejezetten az MMA-ketrecharccal eddig nem nagyon vegyítették, főként hazánkban – mondta Tari Balázs, a 2013-ban alakult Handout zenekar frontembere és énekese. Az öttagú zenekar két kőkemény ketrecharcossal forgatta legújabb, Reanimate című számának videóját a Városi Sportcsarnokban. A forgatással már korábban elkészültek, az utómunkálatok pedig a napokban fejeződtek be, a klip már elérhető a YouTube-on.– Mielőtt elkészült az Off The Beaten Path című nagylemezünk, arra gondoltunk a srácokkal, hogy miért ne lehetne az albumon egy agresszívabb szám, ahol az élet küzdelmeit egy küzdősporttal szimbolizálnánk. Így jött képbe egy kedves cimborám, MMA-Európa-bajnok, Magyarország első ketrecharcosa, Sárközi Róbert, akinek elmeséltem az ötletet, meghallgatta a dalunkat, és egyből rábólintott. Robi nagyon ráérzett, egyből tudta, milyen karakteres sportolókra van szükségünk – mesélte a zenekar frontembere a videó-kliphez vezető első lépéseket.A terveket gyorsan tettek követték, két elismert sportoló is hozzájárult a közös projekthez: az MMA-harcos Stétz Dániel és Makai Renátó, aki egyébként nemrég összeverekedett Növényi Norbert olimpiai bajnok birkózóval az egyik televízió beszélgetős műsorában.– A Reanimate című számunk célja, hogy felnyomja a hallgatóban az adrenalint – tette hozzá a frontember. A zenekar a ketreccel az élet szürke hétköznapjait szerette volna szimbolizálni. – A harccal pedig azt, hogy a fájdalmak után is képesek legyünk egy kemény fordulattal változtatni, és a sebeinket büszkén viselve távozni a rideg, vérfoltos ketrecből. A választás a mi kezünkben van – fogalmazott Tari Balázs.

