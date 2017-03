Kétszáz Lucát tesz ki Ráni, az ázsiai elefánt

Ádám Olivér igazgató (balról) és segítője, Kraj Henrik (jobbról) meghívták Lucát és édesanyját az esti előadásra. Fotó: Török János

– A ló a kedvenc állatom, de az elefántot is nagyon szeretem – beszélt Csonka Luca favoritjairól, amikor a Szegeden állomásozó Circus Americához érkeztünk. Az ötéves kislánynak megszerveztünk a Kincskeresőkkel egy kulisszák mögötti látogatást, a társulat vendégül látta anyukájával.– A fűrészpor sem állhat itt keresztbe – beszélt az előadás előtti pillanatokról Ádám Olivér a cirkusz igazgatója.A karámok felé menet kiszámoltuk: Ráni, az elefántlány nagyjából kétszáz Lucát nyom, 4000 kilogramm körül lehet. Egy bevásárlókocsinyi gyümölcsöt egy nap simán elfalatozik. – Végül is arányos a fogyasztása, Luca is megeszik egy-kettő darabot – matekozott tovább a kislány édesanyja, Láng Dóra. Így még Ráni vízfogyasztása is megfelelő: 400-500 liter vizet kortyolgat el egy nap. Annál békésebb, egy kis ormánytekergetéssel vette tudomásul, ahogy Lucát a nyakába raktuk.

Harmóniában



Amerikában bezárt a nagy múltú Ringling Brothers cirkusz, elvesztette a küzdelmet az állatvédőkkel szemben. Ádám Olivér, a Circus America igazgatója fájdalommal vette tudomásul a helyzetet. – Az Európai Unióban szigorúan szabályozzák a cirkuszi állattartást, szegedi tartózkodásunk alatt a társulatunkat is ellenőrizte a hatósági állatorvos, mindent rendben talált – magyarázta. – Gondoljunk bele: ha valaki veri a kutyáját, az behúzott farkkal, szűkölve fogadja őt. Ha a cirkuszi állatok nem érzik jól magukat, akkor nem fognak együttműködni.

Vásárhely következik



Ádám Olivér több évet dolgozott az Egyesült Államokban, hogy elhozhassa Magyarországra a tengerentúli cirkuszi kultúrát, és megalapíthassa a Circus Americát. Társulatát a Cirque du Soleil-t megjárt artista is erősíti. 15-20 kamionnal, hét fordulóban utaznak, hiszen csak a háttérstáb 40 főből áll. Évente 8-9 hónapot töltenek így el, utána a társulat egy része visszatér budapesti székhelyükre, a legtöbben pedig a téli időszakban külföldre szerződnek.

A héten a Circus America már Hódmezővásárhelyen állomásozik az ottani Tesco parkolójában. Csütörtökön és pénteken 18, szombaton 15 és 18, vasárnap délelőtt 11 órakor tartanak előadást. A csütörtöki premierre minden felnőttjegy váltása után egy gyermek ingyenesen nézheti meg az előadást. A Cirkus America Facebook-oldalán pedig egy 500 forint kedvezményre jogosító kupon érhető el, amely letöltve és okostelefonon bemutatva is felhasználható – minden jegyhez egy darab. Az artisták mellett bohócok is színpadra lépnek Vásárhelyen.

Arrébb épp a patatisztításhoz készülődtek. Ádám Olivér idomította a társulat fél tucat póniját, jó barátokként dolgoznak együtt. – Olyan okos állatok, mint a kutyák, és úgy kell velük bánni, mint a gyerekekkel. Hűségesek is, csak én vihetem ki őket a porondra, ahol jutalomfalatokkal gyakorlunk – folytatta a cirkusz vezetője immár slaggal a kezében.Naponta többször kell a patatisztítást ismételni, különben patarákot kapnak a kedves kis állatok. – Jobb időben mindet megfürdetjük – mutatott kedvencére. A Hajas nevű foltos póni addigra már Luca kezéből eszegette a kiflit. Arrébb egy nyolcfős pincsicsalád „intézkedett", a kerítésen ülve lesték a gazdit.A lámák ekkor már kíváncsian nyújtogatták a nyakukat. Nekik is szinte saját stábjuk van: reggel az állatorvos vett tőlük vért, és a körmüket is külön szakember vágja. A watosi marhákkal már vigyázni kellett, óriási szarvaikkal – legjobb szándékuk ellenére is – bármit képesek leverni. A krokodilok és a kígyók épp vendégszereplők voltak egy másik cirkusznál, de a teve szó szerint kóstolgatta a kamerát. – A hidegebb időben kevesebb vizet isznak az állatok. Hogy egészségesek maradjanak, nyalósót tettünk be hozzájuk, ettől többet isznak – mutatott körbe a karám falatozó lakóira.– Amíg világ a világ, és vannak benne gyerekek is, addig lesz cirkusz is – fogalmazott a cirkuszigazgató. – De látom, hogy sokuknak ma elveszik a gyerekkoruk azzal, hogy csak a kijelzőket nyomkodják.