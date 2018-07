Kétszáz zsák szemetet gyűjtöttek össze a Tisza-partról rotarysták és önkéntesek, hogy ne a koszt lássák a sárkányhajósok

– Bár a talaj még mindig nem száradt ki, a sárkányhajó-világbajnokság most a figyelem középpontjába helyezte a várost. Nem akartuk, hogy a part mentén összegyűlt szemetet egy erősebb széllökés elsodorja, hogy aztán az éppen a verseny idején ússzon le a folyón, és a versenyzőket és a nézőket ez a látvány fogadja. Nem mellékesen a televíziófelvételeken is ez a kép jellemezné Szegedet, amit rengetegen láthatnak. Ezért szervezett a három szegedi Rotary Club szemétgyűjtést a hétvégi tiszai futamok előtt.

– Már huszonegyet találtam – mesélte a kisfiú, aki felháborítónak nevezte, hogy a felnőttek eldobálják a szemetüket, ami aztán a folyóba kerül. – Én ilyet biztosan nem csinálnék – tette hozzá.

Önkéntesek szedték csütörtökön a szemetet a Tisza árteréből. A Maros tavaszi áradása nagy mennyiségű szemetet hozott hozzánk, ami a part mentén lerakódott. Ez pedig rendkívül ronda látvány, mely a sárkányhajó-világbajnokság miatt most a városimázst is rontja ().– Minden tavasszal szervezünk szemétszedést, idén azonban a folyamatos esőzések miatt eddig nem lehetett megközelíteni az árteret – mondta el Farkas András, a Rotary Tanösvény megálmodója, az akció kezdeményezője. A Bertalan híd lábától a Maros torkolatáig tartó túraútvonalon jól látszik, mikor mennyi szemét érkezik a folyón, hiszen azt azon az oldalon teszi le. A jelenség tehát nem újszerű, most mégis sürgőssé vált a helyzet kezelése.Közel harmincan szedték délutántól a szemetet – nagyjából fele-fele arányban rotarysták, illetve önkéntesek, akik a Facebookon közzétett felhívásra jelentkeztek.– Leginkább PET-palackok vannak itt, de találtunk már televíziót és műanyaghulladékot is – mutatta Kocsis Ferenc. Ő az interneten olvasta a szemétszedési felhívást és mivel szinte minden nap a Rotary Tanösvényen sétál, úgy gondolta, részt vesz a part kitakarításában. A legifjabb szemétszedő pedig a négy és fél éves Áron volt, aki gumipapucsokra specializálódott.Farkas András elmondta, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai korábban már elszállították a part mentén bedőlt fákat, melyek a szemét jelentős részét felfogták, így azokon a továbbiakban már nem tud semmi fennakadni. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. pedig abban segíti az akciót, hogy az összegyűlt szemetet pénteken ingyen elszállítja. Abból egyébként még mindig maradt bőven a vízparton, a tervek szerint így hamarosan szerveznek egy újabb szemétszedő napot, amelyre azok is el tudnak majd menni, akik most jelezték, hogy munkájuk miatt nem tudtak rá időt szakítani.A szemétszedő akció ideje alatt egymástól függetlenül hárman is szóltak szerkesztőségünknek: bár a Tisza felső szakasza a városban rendezettebb lett,Egyedül a vitorláskikötő környéke rendezett, azt korábban kitakarították. A problémát jeleztük Jávorszky Ivánnak, a Partfürdőt is üzemeltető IH Rendezvényközpont igazgatójának, aki megígérte, pénteken kitakarítják azt a részt is.