Kétszázötven lakó tiltakozik a fakivágás miatt

Tiltakozólevelet írtak a Lomnici utca lakói, miután az áramszolgáltató alvállalkozója élet- és balesetveszélyre, valamint az üzembiztonságra hivatkozva az elmúlt két hétben kivágta vagy megcsonkította a nagyfeszültségű vezeték környékén álló fákat . A levelet – amelyben többek között kifogásolják, hogy a lakosság a fairtás előtt semmilyen tájékoztatást nem kapott – eljuttatták a DÉMÁSZ Zrt. és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. igazgatójának, valamint a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodájának.Három nap alatt 250 utcabeli írta alá a nyilatkozatot, szinte mindenki támogatta azt, és megköszönték a kezdeményezést, mert őket is fölháborították a történtek – mondta el Faragóné Spilák Éva, az akció egyik ötletgazdája. A levélben amiatt is tiltakoznak, hogy a munkák megrendelői illetve jóváhagyói nem dolgoztak ki a környezet rehabilitálására olyan tervet, amelyet nem 5 vagy 3 éven belül végeznek el – ahogy azt a DÉMÁSZ Zrt. ígérte –, hanem már az idén hozzáfognak.Mivel az irtást rövid idő alatt hajtották végre, a fatelepítést is ugyanilyen gyorsan végezzék el – kérik a lakók, akik 4 méter magasságig növő fákat és cserjéket kérnek a kivágottak és életképtelenné csonkoltak helyett. A lakók arra is megkérik az áramszolgáltatót, hogy a környezetgazdálkodási céggel és a városüzemeltetési irodával közösen kezdjék meg a terület rendbetételét, és a csemeték, cserjék telepítését – amelyről aztán minél hamarabb tájékoztassák az utca lakóit.