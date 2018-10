Kétszer akkora műtők, kétágyas kórtermek és modern ambulanciák: modernizálják a fül-orr-gégészeti klinikát

Kiemelkedő ellátás méltatlan körülmények között

Kinőtték az épületet

2020-ra készül el a kibővített épület

Az úgynevezett manuális szakmák, vagyis azok közül, amelyekben operálnak is, egyedül már csak a Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika nem kapott modern befogadóhelyet. A gyermekklinikával szemközti épület, mely már a 60-as években sem műtéti ellátóhelynek, hanem infektológiai osztálynak épült, sem méretében, sem megjelenésében nem méltó ahhoz a munkához, ami ott folyik.Szakmailag nemcsak az országban, a közép-európai régióban is ez az egyik legkiemelkedőbb fej-nyak sebészeti centrum: több speciális problémát itt tudnak a legmagasabb szinten orvosolni.– A fej-nyak tumorok ellátásában felnőttek és gyerekek esetében is mi vagyunk az egyik legfejlettebb klinika, köszönhetően a felszereltségnek és annak, hogy ennek a területnek a legnagyobb specialistái nálunk dolgoznak.Mindemellett a gyermeklégút-sebészetben, fülsebészetben és a cochleáris implantátumok beültetésében mi vagyunk a legnagyobb országos centrum – sorolta Rovó László rektor, a klinika tanszékvezető egyetemi tanára.Csakhogy a legjobb szakemberek és a legjobb műszerek egy olyan épületben állnak a betegek rendelkezésére, mely állapota miatt az utóbbi időszakban már a mindennapi munkát is nehezítette.– Amikor hozzánk került a gyermekellátás is, az éves szinten több ezer fős betegforgalom-növekedést eredményezett. Az öt évvel ezelőttihez képest pedig 80 százalékkal több a betegünk. Jelenleg nagyjából 100 ezer főt látunk el évente, miközben például a műtők olyan állapotban vannak, hogy azok csak ideiglenes engedéllyel működhetnek. A 18–20 négyzetméteres helyiségekben ráadásul lassan el sem férünk az eszközöktől.De nem csak a műtőkkel van probléma. Az orvosi szobákon 8-10 szakember osztozik, és a betegek sincsenek sokkal szellősebben elhelyezve, hiszen vannak 6-7 ágyas kórtermek is. A közös használatú mosdók pedig állandó veszélyforrást jelentenek a műtét utáni fertőzések szempontjából. Ezen a helyzeten változtat az a beruházás, mely a tervek szerint februárban indul.A klinika mérete a kétszeresére nő majd egy hozzáépítésnek köszönhetően. Hogy ki építheti a 3 szintes új szárnyat, a jövő héten már ki is derül, hiszen a közbeszerzés már zajlik. A két épület összekötése után nemzetközi színvonalú infrastruktúrával rendelkezik majd a klinika.– Az épületben helyet kap egy cochleáris implantációs központ, ahol a jelenlegi közel 600 beteget kényelmesebb körülmények között tudjuk fogadni, nem mellesleg pedig az eljáráshoz köthető tudományos munkának is méltó helyet tudunk biztosítani – mondta el Rovó László.– A kórtermeket átalakítják 1-2 ágyas, saját fürdőszobás helyiségekké, és lesznek oktatótermek is. Az új épületszárnyban új ambulanciák kapnak majd helyet, és lesz ott két, 50 négyzetméteres műtő is, ami a jelenlegi méretének kétszerese. A kicsikből is megtartunk azonban kettőt egynapos sebészeti beavatkozásokra, illetve gyermekoperációkra.Az egymilliárd forintos beruházás a tervek szerint 2020 első felére készül el. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor pedig nem is ez az épület lesz a végállomás a fül-orr-gégészeti klinika számára, hiszen már a kormány előtt van az előterjesztés egy szegedi fejközpont létrehozásáról.Ha ez felépülhet a Petri András klinikai tömb mellett, a másfél év múlva elkészülő, kibővített klinikaépületbe a fül-orr-gégészet helyére az urológiai klinika költözhet be, az egykori II-es kórház épülete pedig krónikus és hospice-ellátóhely lehet.