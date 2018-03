Ketten pályáznak a fogorvosi dékáni posztra az SZTE-n

Laczkóné Turzó Kinga szeretné tovább fejleszteni a kart. Fotó: Török János

Információink szerint két pályázó van: a jelenlegi dékán, Laczkóné Turzó Kinga mellett az oktatási dékánhelyettes, Baráth Zoltán vezetné még a kart.Laczkóné Turzó Kinga két és fél éve tölti be a dékáni tisztséget. Mint mondta, azért pályázott újra, mert ez az idő rövid volt ahhoz, hogy olyan fejlődési pályára állítsa a kart, amely biztosítani tudja a 21. századi betegellátást, fogorvosképzést és kutatást.– Emellett minőségi változás is várható a következő években: a jelenlegi, 1950 óta használt épületből 2020-ban elköltözhetünk a Vasas Szent Péter utcába. Az egykori rendelőintézet addigra teljesen fel lesz újítva. Mivel a terveket a mostani vezetőség alkotta, és a megvalósításban is számítanak ránk, nem volt kérdés, hogy folytatnám – tette hozzá.

A jelenlegi dékán fizikusdiplomával rendelkezik, kutatási területe a fogászati implantátumok biointegrációja. Az egyetem három alaptevékenységére, vagyis az oktatásra, kutatásra és betegellátásra is egy-egy dékánhelyettest nevezett ki maga mellé, szakmai kérdésekben pedig kikéri véleményüket.– Ezt szeretném a jövőben is továbbvinni – mondta.A másik dékánjelölt, a 41 éves Baráth Zoltán a Fogpótlástani Tanszék tanszékvezető egyetemi docense. Fogorvosi diplomáját 2001-ben, orvosközgazdász diplomáját egy évvel később szerezte meg. Oktatási dékánhelyettesként van már vezetői tapasztalata is. Baráth Zoltán megerősítette lapunknak, hogy pályázott, de azt mondta, egyelőre nem szeretne nyilatkozni.A pályázat elbírálási határideje május 31., az új dékán pedig július 1-jétől kezdheti meg a munkát. Kinevezése 4 évre szól majd. A jelöltekkel kapcsolatban a kari tanács tesz javaslatot, a szenátus rangsorol, és a rektor dönt a kinevezésről.