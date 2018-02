Ketten pályáztak: Gyüdi Sándor folytatná, Barnák László is harcba száll a posztért - Színigazgatót választ Szeged

Előfizetőink nemrégiben a Bál a Savoyban előadásán teljesen megtöltötték a nagyszínház nézőterét – de sokszor nincs telt ház a szegedi teátrumban. Fotó: Kuklis István

A Szegedi Nemzeti Színház főigazgatói posztjára február 1-jén lejárt a jelentkezési határidő: információink szerint ketten adták be pályázatukat. Gyüdi Sándor tízéves regnálása után harmadik alkalommal is versenybe szállt, valamint a teátrum színésze, rendezője, Barnák László pályázott. Felröppentek olyan hírek is, hogy Réczei Tamás, a kecskeméti színház művészeti vezetője és Somogyi Szilárd, a Budapesti Operettszínház rendezője is adott be pályázatot, de az érintettek ezt lapunknak cáfolták. Az önkormányzat egyelőre nem hozta nyilvánosságra a pályázók névsorát, mert ha valaki postán adta fel jelentkezését, az akár még ma is befuthat. A felkért szakmai grémium várhatóan február 13-án hallgatja meg a jelölteket, és a 14-én összeülő kulturális bizottság tesz javaslatot a főigazgató személyére a február 16-i közgyűlésnek.

Mielőtt a pályázókat és terveiket részletesen bemutatnánk, olvasóink véleményét is kikértük: egy nem reprezentatív szavazásban elmondhatták, mit gondolnak a szegedi színházról, valamint azt is, milyen változásoknak örülnének.A válaszadók közel egyharmada a korábbi csalódásai miatt már alaposabban megválogatja, mire vesz jegyet, több mint húsz százalékuk is inkább mazsolázik a produkciók közül – általában eredményesen. Egyértelműen pozitívan a szavazók 29 százaléka nyilatkozott a színházról; 17 százalékuk viszont már egyáltalán nem látogatja a szegedi előadásokat.A szavazás lezárásáig Szeged és Budapest holtversenyben volt: a fővárosi előadások népszerűsége megkérdőjelezhetetlen. Ezt Rácz Dezső, a színházbuszokat is szervező szegedi Tatradol Travel utazási iroda vezetője is megerősítette. – A nézők minden Budapestre induló buszt megtöltenek: nincs már hely az áprilisi Rebeccára, Luxemburg grófjára, de már a júniusi Az Operaház fantomjának második alkalmára is csak pár jegy maradt, pedig az már a 38. járatunk lesz erre a produkcióra – árulta el a vezető. – Sokszor musicalekre, kabarékra szervezünk Szegedről 48 fős buszokat, de emellett az Erkel Színházba is szól két operabérletünk. Komolyzenei koncertekre és prózai előadásokra is visszük a szegedi publikumot, a Macskajátékra is elfogytak az utolsó jegyek. Azt tapasztaljuk, hogy sokszor nem is a rendező vagy a darab lényeges, hanem hogy ki játszik benne. Persze Webber új musicaljére, amit szeptemberben mutatnak be a Madách Színházban, már most rengetegen feliratkoztak, holott még alig lehet róla valamit tudni.Az olvasók hozzászólásai igazolták mindezt: többen hiányolják a szegedi színház repertoárjáról a könnyedebb, populáris műfajokat, valamint vendégszereplőként a „nagy neveket".Sisákné Lőrincz Erika: – Sok éven át volt bérletünk, idén már nincs. Annyiszor csalódtunk az előadásokban, hogy nem kísérletezünk tovább. A prózai tagozat szerintem a leggyengébb a három tagozat közül, az operák a meghökkentő rendezések miatt veszítették el számomra a varázsukat. (...) És az is jelent valamit színvonalügyben, hogy évek óta nincs szegedi előadás a POSZT-on. Várom a változást.Juhász Ferenc: – Lehet, kilógok a sorból, de én kedvelem a szegedi társulatot (ezért van bérletem). Igaz, van olyan rendezés, ami picit furcsa, azt félidőben otthagyom. Összességében pár órára elfelejtem, milyen korban élek. (Ady ezt gyönyörűen meg is írta.)Banga Béla Erik: – Szerény nézői véleményem, hogy valóban lehetnének könnyedebb, populárisabb előadások, illetve azokból több. Természetesen a klasszikus darabokra szintén nagy szükség van, megfelelő egyensúlyban a többivel.Bányai Józsefné Mészáros Ilona: – Gyüdi úr műsorpolitikája nagyon gyenge, nem beszélve a színvonalról. És még azon csodálkoztak a múltkor, hogy nem tapsolt a nézőközönség. Ideje volna változtatni minden téren!!!Hasznosné Bankó Ágnes: – A gyerekeim általános iskolásként csak a Filharmónia koncertjeire tudnak menni, mert a számukra érdekes (13 évesek) színházi előadásra bérletlehetőség nincs. Szerintem egy 13-14 éves gyerek már tudná erre építeni a későbbi szokásait.