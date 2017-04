Kettesről ötöse javult a rómaijog- és az anatómiajegy a Neptunban - vicc volt

Korábban írtuk:

A Neptun tanulmányi rendszerre történő átállásnál egy véletlen hiba miatt néhány hallgatónál az informatikai rendszer a 2-eseket automatikusan 5-ösökre cserélte a következő tárgyakból: pénzügyi számvitel, kalkulus, római jog, anatómia, gyermekgyógyászat, hatástan, anyagismeret és gyártástechnológia, algebra. Ez a bejegyzés olvasható a Szegedi Tudományegyetem Facebook-oldalán azzal a befejezéssel, hogy kérik, jelentkezzenek azok, akik ennek a hibának áldozatai, hogy javítani tudják. Az áldozat szó ebben az esetben meglehetősen furcsának hangzik, de elsőre nem fogtunk gyanút, amikor egy finoman szólva is rendszerváltás- és Neptun-ellenes feladótól megkaptuk a levelet.Az egyetemhez fordultunk, és azt kérdeztük, mi történik, ha valaki nem kéri a javítást, és úgy marad az osztályzata, mint az átállás „szerencsés kedvezményezettje". – Az említett Facebook-poszt vicc volt, utalt a bevezetést kísérő belső kampány egy elemére – tudtuk meg az egyetem közönségkapcsolati igazgatóságától. – Komolyan ennyire nincs humoruk az embereknek? Aki kicsit is tájékozott, tudja, ezek a tárgyak a leginkább utáltak, és nehezek, ezért viccelnek ezzel – világosította meg a helyzetet egy kommentelő a delmagyar.hu portálon. Azóta a Délmagyarországot értesítő szerző is eszmélt: az ötösökről szóló hír kamugyanús... én meg belefutottam, írta.Megtudtuk, a régi ETR-t felváltó rendszer április 26-i élesítését hosszú előkészítő munka előzte meg, az átállás technikai problémák nélkül zajlott. Elmondták, a Neptunnal kapcsolatban Szakál Péter oktatási igazgató és kollégái végigjárják a karokat – az első oktatói visszajelzések pozitívak, a hallgatók pedig egymást segítik ki, hogyan kell kezelni a Neptunt.További információt az átállásról az egyetem oldalán találnak