Kettő az egyben: BorTér és repülőnap

Németh István, a szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. vezetője a pénteki sajtótájékoztatón elmondta, a különleges hangulatú fesztivál idén is szüreti felvonulással kezdődik. A téren pedig a szőlészet-borászat történetét és eszközeit bemutató kiállítást láthatnak a vendégek. A fesztivál koncertjein a Bon Bon, Horváth Charlie, Wolf Kati, Kökény Attila lép fel, a nap végén éjfélkor a dóm erkélyről eljátsszák az Il Silenciót.



A tavalyihoz hasonlóan jövő pénteken a Szegedi Repülőnapok és Légiparádé csatlakozik a programkínálathoz. Majó-Petri Zoltán, a szervező SZKT ügyvezető igazgatója elmondta, csütörtöktől szombatig töb mint negyven hőlégballon részvételével rendezik meg a Közép-Európa Kupa futamát. Ismét érkezik a többi közt a világ egyetlen ma is repülőképes, 1949-ben gyártott Li-2-es gépe. Felépül az ország legnagyobb, 250 négyzetméteres ugrálóvára. Szombaton a repülőmodellek, sárkányrepülők, siklóernyősök után a Magyar Honvédség MI-8-as helikopterei érkeznek, majd Veres Zoltán műrepülő világbajnok, a Hawks of Romania csoport és MI-2-es helikopterek következnek.



Vasárnap a román és szlovák műrepülőcsapat tart bemutatót, majd a vendégek birtokba vehetik a kifutópályát, görkorcsolyázhatnak vagy akár repülőgépet is húzhatnak.