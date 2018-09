Kettős jubileumra készülnek a szimfonikusok

Az új évadban a zenekar kettős évfordulóhoz érkezik, 100 éve alakult meg ugyanis a Szegedi Filharmonikus Egyesület, amelynek zenekara 1919-ben lépett először fel, illetve 50 éve jött létre városi intézményként a Szegedi Szimfonikus Zenekar. Az évfordulókra koncertekkel és kiadványokkal készülnek, továbbá a város két jubileumához is kapcsolódnak: jövőre lesz a nagy árvíz 140. évfordulója, illetve Szeged 2019-ben ünnepli azt, hogy 300 éve szabad királyi város.



Az évadnyitó társulati ülésen az együttest újra igazgatóként irányító Gyüdi Sándor karmester elmondta, a bérleteket a szokásos módon hirdették meg, a Vaszy Viktor és a Fricsay Ferenc nevét viselő is egyaránt 6-6 produkciót tartalmaz, továbbá a bónuszkoncerteket. Ezeken felül vasárnap délelőtti hangversenyekre is van külön bérletkonstrukció, illetve a gyerekeknek Csokimatiné, mindkét bérlet 4-4 előadásra szól. A Filharmónia Tisza bérlete pedig 5 koncertre invitál ebben az évadban. Ahogy már igazgatói pályázatában is jelezte Gyüdi Sándor, művészeti vezetőt hoz a szimfonikusokhoz. Günter Neuhold vendégkarmesterként a mostani évadban a 2 bérletben 1-1 koncertet vállalt, a jövőben pedig művészeti vezetőként dolgozik az osztrák származású művész. A szimfonikusok a Szegedi Nemzeti Színház 3 operaprodukciójában működnek közre, továbbá a gyerekdarabok közül a Szaffiban és a Valahol Európában című musicalben.



– „Klasszikus harmónia" jelmondattal hirdettük meg az új évadot, amely jelzi, fontos, hogy ezt sugározza a zenekar kifelé. Ehhez azonban az is szükséges, hogy ezt belül megéljék tagjaink – fogalmazott Gyüdi Sándor. A szimfonikusok nyári fellépései közül kiemelte a Dóm téri Ajándékkoncertet, amely kapcsán megjegyezte, mióta megváltozott a jegyhez jutás módja, bizony, foghíjas a nézőtér, amin szerinte érdemes lenne változtatni. Most ugyanis az vehet részt a koncerten, aki a Szegedi Szabadtéri Játékok operaelőadására vált jegyet, ám Gyüdi szerint azoknak lenne érdemes belépőt adni, akiknek valóban fontos a szimfonikusok fellépése.



Az évadnyitó társulati ülésen Pál Tamás karmester arról beszélt, hogy nincs sok realitása annak, hogy Szeged koncertteremmel gazdagodjon, ezért azt javasolta, hogy érdemes lenne egy koncertdíszletet legyártatni, amely hangzásában és kinézetében egyaránt méltó lenne a zenekarhoz.



Átadták az Év zenésze elismerést is, a társulat titkos szavazással Méri Balázs fagottművésznek ítélte a díjat.