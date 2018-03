Kettős ünnepre gyűltek össze: a szabadságharc hőseire és a nagy árvíz áldozataira emlékeztek Újszegeden

A szegediek az első pillanattól dicsőséggel részt vettek az 1848/49-es forradalomban és szabadságharcban, és sajnálatos módon a szőregi csatával az utolsó esemény is a városhoz köthető – emlékeztetett Zombori István történész az újszegedi temetőben álló obeliszknél. Hangsúlyozta, eleink hősiesen helytálltak, és Szeged több alkalommal is a város jelentőségén túllépve országos szerepet kapott 170 évvel ezelőtt. A történész elmondta, a megemlékezés helye nem véletlen, hiszen 1879. március 12-én tört be a Tisza Szegedre, és pusztította el szinte az egész várost. – Amikor ezt a kettős dátumot ünnepeljük, akkor elődeink példáján okulva merítsünk erőt múltunkból, hogy kellő módon tudjuk ezt az országot, várost képviselni és fenntartani – fogalmazott Zombori.Ünnepi beszédében Bartók Csaba , Csongrád megye 1-es választókörzetének Fidesz–KDNP-s képviselőjelöltje először a nagy árvíz pusztítását elevenítette fel, majd arról beszélt, hogy nemcsak a Tisza áldozatairól kell megemlékezni, hanem arról is, hogy a pusztulás után egyből megkezdődött az újjáépítés, aminek eredménye a mai városkép, amire minden itt élő büszke lehet. Bartók azt mondta, a tanulság, hogy bármekkora vész is pusztítson, összefogással és együttműködéssel építeni, fejlődni lehet. Rózsavölgyi József önkormányzati képviselő elmondta, a Szőregi Baráti Társaság évek óta az újszegedi temetőben emlékezik a hősökre, és ezúttal a Tápéi Baráti Társaság tagjai is csatlakoztak az ünneplőkhöz.