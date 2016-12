Kevés a liba: változik az ünnepi menü a madárinfluenza miatt

– Libát kértem, kacsát kaptam, abból is két kicsit egészben. Madárinfluenza? Én nem félek, ezek bevizsgált termékek – mutatta zsákmányát a Mars téri húsospultnál Markus Pigard . Mártélyon is van háza, így természetes, hogy a szegedi piacon vásárolt be az ünnepekre.– Libát nem kaptunk, a madárinfluenza miatt minden tenyésztő igyekezett legkésőbb Márton-napra levágni mindet. Helyette kacsát ajánlunk, abból is a fagyasztottat – hallottuk a Csirkefogó eladójától. Pulykából viszont igazi látványosságot is kínálnak. Mivel évente mindössze három-négy 16-18 kilós óriásmadarat kapnak, elnevezik őket. Nekünk Sanyit emelte ki a hűtőből az eladó. A Csőri-kettőnél Bozóki Pétertől megtudtuk, az új áru már bizonytalan, ezért marad a B verzió: a kacsa. A vevők nagy duzzogva elviszik, és ha elfogy a készlet, jön a pulyka. Ha pedig az is kimerül, még bőven kínálnak csirkét.Noha a kacsacomb kilója 3980 forint, a pulykamellfiléé 2480 forint, ha máskor nem is, karácsonykor áldoznak rá vásárlóik. Úgy láttuk, a Kiskakasnál is a kacsacombot kapkodták, mint a cukrot, libamáj helyett pedig a kacsamájjal is beérték.Liba és kacsa helyett a Szőregi úti Príma Novában és a Budapesti úti Príma Áruházban is pulykamellfilé mellett döntöttek a vevők, 1699-ért adják kilóját. Aki feltétlenül szárnyast szeretne az ünnepi asztalra, az csirkéből még bőséges kínálatot talál.Megírtuk: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) adatai szerint a laboratóriumi vizsgálatok megyénk öt településén mutatták ki a madárinfluenzát, Csengelén, Forráskúton, Szentesen, Nagyfán és Pusztaszeren.Eddig nagyjából negyedmillió baromfit öltek le a betegség miatt. A térség legnagyobb baromfi-feldolgozó cége, a szentesi Hungerit Zrt. a Nébih tájékoztatása alapján kizárólag negatív laboratóriumi eredményeket produkál. Magyarán a cég emberi fogyasztásra feltétel nélkül alkalmas, egészséges baromfihúst szállít (2016. december 13.: Negyedmillió baromfit kellett leölni).