Kevés fogorvos sztrájkol a megyében - az egyik orvos szerint az ok a félelem

Szerdáig csak a sürgős eseteket látják el azokban a körzeti fogorvosi rendelőkben, ahol az orvos csatlakozott a munkalassításhoz. Sürgősségi ellátásnak számít a foghúzás, a gyulladás ellátása, a vérzéscsillapítás, az idegentest-eltávolítás, a törött fog csiszolása és a gyökércsatorna megnyitása.

Magával szúrt volna ki az orvos

Csak veszteségesen lehet működtetni a rendelőt

Süveges Ágnes szegedi alapellátó fogorvos szerint a betegek szinte semmit nem érzékelnek a munkalassításból. Fotó: Frank Yvette

– Hallottam reggel a rádióban, hogy fogorvossztrájk van. De eszembe se jutott, hogy ne jöjjek el. Végül is, úgyis szóltak volna, ha nem dolgoznak – érvelt Csaba, aki tegnap délelőtt kezelésre érkezett az egyik belvárosi fogászatra. Arra a kérdésre, tudja-e, miért tiltakoznak az alapellátó szakemberek, annyit mondott: „nyilván valami pénz miatt". Az OEP-finanszírozott rendelőben egyébként ugyanúgy folyt a munka, mint más napokon: az orvos nem csatlakozott a demonstrációhoz. A szakember tapasztalatai szerint a betegek nem is beszéltek a sztrájkról, amiből arra következtet, hogy nem is tudtak róla.– Vállalkozóként nekem nincs is jogom sztrájkolni – mondta a doktornő, aki kérte, a nevét ne írjuk le. Megjegyezte: egyébként sem csatlakozott volna a munkabeszüntetéshez, annak ellenére, hogy a céljával egyetért. – A betegeken csapódik le ez az egész, akik segítségért fordulnak az orvoshoz, és azt nem kapják meg azonnal. De magammal is kiszúrtam volna, hiszen akiket nem látok el ebben a három napban, azokat máskor kell. Vagyis csak halmoztam volna a munkát.Az alapellátásban dolgozó fogorvosok azért kezdtek tegnap háromnapos, munkalassító sztrájkba, mert tárgyalásaik eredménytelenül zárultak az egészségügyi kormányzattal. „Mi, az egészségbiztosítóval szerződött fogorvosok látjuk el a lakosság nagy részét, a kevésbé fizetőképes rétegét. Elvárható, hogy munkánkat becsülje meg a kormányzat, és a finanszírozás fedezze a költségeket" – áll az egyik szegedi rendelőben kiragasztott feliraton, amely annak az orvosnak a döntését magyarázza, aki sztrájkba is lépett. Az államtól kapott pénz ugyanis már régen nem elég ezeknek a praxisoknak a fenntartására – ebből lett elegük az érintetteknek.– Jelenleg napi 8-10 beteg ellátásával havi 700 ezer forintot kap egy OEP-finanszírozott fogorvos – magyarázta Süveges Ágnes. – A szakasszisztens minimálbére 160 ezer forint, az orvos is nyilvánvalóan elfogadható bért szeretne kivenni magának. Csakhogy ebből kell még a járulékokat is kifizetni, a rendelőt fenntartani, a gépparkot karbantartani és a felhasznált anyagokat megvásárolni. Könnyen belátható, hogy egy olyan rendelőt, ahol egy elszakadt zsinór pótlása 80 ezer forintba, egy apró kézi eszköz javíttatása pedig több százezer forintba kerül, ennyi pénzből nemhogy nyereségesen nem lehet működtetni, de még nullára sem lehet kihozni a költségvetést.

Romsics Lívia és férje, Becsei Roland az asszisztenst vizsgálja a tegnapi sztrájknapon. Fotó: Imre Péter

Erre szeretnék a munkalassítással felhívni a figyelmet a fogorvosok, igaz, az már az első napon látszott, hogy pont a betegek azok, akik a sztrájkból alig érzékelnek valamit.– Időpontra érkezik mindenki, így szerdáig nem hívtunk be senkit. Ezt azonban a páciensek nyilvánvalóan nem tudják. Aki pedig bejön az utcáról, hogy fájdalmai vannak, ugyanúgy megkapja az ellátást, mint máskor – magyarázta Süveges Ágnes.– A jelenlegi finanszírozással, amelynek pontrendszere 15 éve szinte változatlan, fenntarthatatlanok a fogorvosi praxisok. Ezen változtatni kell, ezért csatlakoztam a sztrájkfelhíváshoz – közölte a vásárhelyi Solymossy Endre. Elmondta még: legalább a mostani finanszírozás duplájára lenne szükség. Példaként említette, hogy egy tömés körzetben 3 ezer forintig támogatott, magánrendelésben 12–15 ezer forintba kerül.

Félnek, ezért nem sztrájkolnak

A kormány a fogorvosok mellett áll

A kormány a fogorvosok mellett áll, az egészségügyi alapellátás átfogó megerősítése keretében az állami ellátásban dolgozó fogorvosok számára többlettámogatást, praxisvásárlási, illetve letelepedési támogatást biztosít – áll az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága által az MTI-hez hétfő reggel eljuttatott közleményben. A fogorvosi alapellátás további erősítéséről zajlanak a tárgyalások a Magyar Orvosi Kamarával – írják, hangsúlyozva: a kormány kiemelt célja az alapellátás megerősítése, hiszen csak erős alapellátásra épülhet a jól működő egészségügyi rendszer.

Épp tizenöt perce volt praxis-tulajdonos volt a 24 éves Becsei Roland és felesége, a 25 éves Romsics Lívia, amikor beszéltünk. Mégis csatlakoztak a felhíváshoz. – Talán ezzel elérhetünk valami eredményt. Amíg ez az akció tart, csakis sürgősségi ellátást végzünk, fájó foggal természetesen nem küldünk el senkit – mondták el. Hozzátették, ez nekik éppen kapóra jött, elintézhetnek minden a körzethez kapcsolódó adminisztrációt.Információink szerint a vásárhelyi körzeti fogorvosok közül a megszólalókon kívül még ketten csatlakoztak a felhíváshoz.Az általunk megkérdezett szakemberek egyébként úgy gondolják, nem lesz haszna a munkalassításnak. Főleg úgy, hogy nagyon kevesen vállalták ezt be. Pinke Ildikó MOK-képviselő szerint Csongrád megyében az érintett fogorvosok alig több mint 10 százaléka lépett sztrájkba hétfő reggel. – Inkább a szegényebb megyékben csatlakoztak nagyobb számban, ott, ahol a magánpraxisok nem tudják ellensúlyozni az állami praxisoknál kieső bevételt – magyarázta. Az egyik szegedi fogorvos azonban ennél sokkal sarkosabb véleményt fogalmazott meg.– Félelemből nem csatlakoznak, ami nagyon szomorú. Ahogyan az is, hogy miközben mindenki fel van háborodva azon, hogy mennyire nem becsülik a munkánkat, még ilyenkor sem képes összefogni a fogorvos-társadalom.