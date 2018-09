Kevés lesz a fűszerpaprika: a minőség, a színezék rendben, de az idei termés csak fele az átlagosnak

Pirosnak piros



Ha váratlan lehűlés nem jön, a következő három-négy hétben még a másodszedések is szépen beérhetnek – ezzel együtt a piacokon már az idei kistermelői paprika is megjelent. A szakemberek szerint a minőségre eddig nem panaszkodhatunk, a sok napsütés javította a közismerten melegkedvelő növény színezéktartalmát.

– Csak 50 százalékos lesz az idei fűszerpaprika-termés, területenként ez nagyon változó, de a legjobb esetben is minimum 30-40 százalékos lesz a terméskiesés – mondja Molnár Anita, a röszkei Paprikamolnár Kft. ügyvezetője. Megtudjuk, volt, akinek olyan rosszul sikerült, hogy már ki is tárcsázta, miközben még csak most járnak az első szedés végén.A kánikulát megelőzően feléjük óriási esők voltak, állt is a víz a földeken, tömörödött a talaj, kapálni kellett – volna – a paprikát, több kézi növényápolást igényel ilyen időjárás mellett.– Betegen ment bele az augusztusba a fűszernövény, és erre jött a rekordhosszú kánikula – mondja a szakember, hozzátéve, az a virág, ami augusztus 20-áig nem köt meg, abból a szezon legvégéig, október 20-áig nem lesz termés. Az optimális kötési idő június második felétől augusztus közepéig tart, ebből lehet csak mennyiségi hozam. Megtudjuk, a jó nyáron a mennyisége, a szép őszön a minősége múlik a paprikának.Darabra és talán méretre sem tűnik olyan vészesnek a kiesés, ám vékonyabb a paprika fala, és könnyebb is – így azután kevesebb lesz belőle az őrlemény. A Paprikamolnár Kft. jellemzően 50 termelővel áll szerződéses kapcsolatban, többségük a környékről szállítja be a nyers termést, amelynek kilójáért 150–180 forintot kapnak.– Most, hogy kevesebb a paprika, a szabadpiacon előfordul a 220 forintos kilónkénti ár is. Megtörténik, hogy telefonon hív az egyik termelő, és mondja, más mennyiért vinné tőle azonnal, ilyenkor be kell mennünk a két ár közé, hogy nekünk adja le – avat be a hétköznapi „agrárkapitalizmus" rejtelmeibe Molnár Anita . Azt is hangsúlyozza, a termelő ennél is magasabb árat érdemelne.Egyre nehezebben tudják a végtermék, az őrlemény árában érvényesíteni a 20 százalékkal nagyobb beszerzési árat és az egyéb költségek növekedését. Az ipari felhasználóknak a gáz is körülbelül 20 százalékkal drágult, márpedig az húzós tétel, hiszen gázüzemű a szárítójuk. Érdemben a minimálbér fölé kell menniük, hogy munkaerőt találjanak, illetve a meglévőt megtartsák – és természetesen mindig keresnek embert, különösen ilyenkor, szezonban.Egy kiló őrölt paprika 2700 forint náluk, mostanában nemigen tudták az árát emelni. – Szerencsére van még készleten egy kis ópaprika, az újra nálunk néhány napot még biztosan várni kell – mondja az ügyvezető, hozzátéve, szinte biztos abban, hogy egy év múlva ilyenkor nem lesz már a 2018-asból őrölt paprika a rosszabb év miatt.Körülbelül 60 százalékos termésről, jó, de nem kiugróan magas minőségről számol be az üllési paprikatelepet és a szárítót üzemeltető Doma-Food ügyvezetője, Sinkó Imre , hozzátéve, hogy a festéktartalom idén rendben van. Szerinte túl magas a felvásárlási ár, ők jelenleg 180 forintot adnak egy kilogramm nyers fűszerpaprikáért.Közepes mennyiségű, de akár kiváló minőségű is lehet az idei fűszerpaprika-termés, írtuk bő egy hónapja, hangsúlyozva, a változékony időjárás nem tett jót a növényeknek. Ocskó István, a Szegedi Paprika Zrt. fűszerpaprika alapanyag beszerzési vezetője augusztus második felében még az évek óta változatlan, bruttó 120-130 forintos felvásárlási árról beszélt.– Az eltelt bő egy hónapban egyértelmű lett, hogy országos szinten is csak 50 százalékos a termés fűszerpaprikából – mondja, hozzátéve, az erőteljes keresleti piac nagy áremelkedést hozott. Egy kilogramm nyers fűszerpaprikáért minőségtől függően 160–180 forintot adnak, ami szerinte meg fog jelenni majd az őrlemény árában is.