Kevés napsütés jutott az idei Majálisra - galériák

Májusfa nélkül



Szeged környékén tényleg nem ismert a májusfa állítás, illetve a májuskosár fogalma? – kérdezte egy borsodi anyuka tegnap egy internetes csoportban, aki hiányolja a náluk még élő hagyományt a városból. Elgondolkoztunk: valóban hosszú évek óta nem látni ilyesmit közterületeken. A színes papírszalagokkal feldíszített fát lányok kapják udvarlójuktól, melyet május elsejére virradó éjszaka állítanak a kerítése elé – Szegeden azonban a 90-es években még a Liget előtti fát is feldíszítették így a munka ünnepére. Hogy miért tűnt ez el, azt nem tudjuk, de valószínűleg sokan örülnének a régi hagyomány felelevenítésének.

- Azt hittem, délelőtt kevesen lesznek, ezért most jöttünk ki. De nem hiszem, hogy ennél lehetek többen délután – mondta Török Sándor hétfőn 11 órakor a Ligetben. Mi is úgy láttuk, a felhők mögül előbukkanó nap mindenkit kicsalogatott a Majálisba: a három nap alatt egyszer sem voltak annyian, mint a munka ünnepén, ebédidő előtt. Telt házzal ment minden forgó és a vendéglátó standok előtt is foglalt volt az összes pad.- Szeretjük a majálist, minden évben kijövünk – mondta Gilicze Istvánné, aki 88 éves édesanyjával sörözött az egyik asztalnál. – Jó nosztalgiázni, bár régen azért sokkal jobb volt ez a rendezvény. Valahogy nagyobb volt az összetartás – magyarázta az asszony. Édesanyja még hozzátette: neki a nagy felvonulások is hiányoznak.- Mindenféle dolog van, ezért jó itt – ezt már Panna és Csende mondták, akik nagymamájukkal jöttek ki a Ligetbe. Éppen a rakétáról szálltak le, de voltak már a hullámvasúton is. – Az unokák kedvéért persze, hogy felültem. De nem is volt olyan rossz – mosolygott Ica mama.Persze nem volt mindenki ilyen bátor. Szűcs Gábor például csak a földről nézte, hogyan körhintázik több tíz méter magasságban párja és 4 éves kisfia. – A múltkor az életemért kapaszkodtam az egyik forgón, azóta nem ülök fel ilyenekre – magyarázta a férfi, aki közben mehetett is új zsetont venni, mert Bálint le sem akart szállni a menet végén. – Anyának volt jó – magyarázta a kisfiú, mielőtt azt gondolnánk, miatta kell ismételni.A család egyébként nem számolta össze, mennyi pénzt forgóznak el – mint mondták, a múltkor nem mentek el cirkuszba, annak az árát biztosan. A kitömött pénztárca egyébként alapkellék volt idén is. A vidámparkban 600-1500 forint között adták a zsetonokat egy menetre, de a majális többi kellékéért is sokat kértek. A lángos 360, a sör 350 forintnál kezdődött, lufit 500-1900 forint között árultak. Ebédet 2 ezer forint alatt nem nagyon lehetett kapni, és még a vattacukor is 600 forintba került – igaz, ez az XXL-es méret ára volt. Ezt majszolta a 16 éves Letti is, aki fotós kollégánkat látva ugyan elbújt a rózsaszín édesség mögé, de azért azt mondta, szerinte ebből soha nem lehet kinőni.A majálison a hagyományokhoz híven jelen voltak a pártok is és ismét volt ételosztás. A Boldogság Majálison 500 adag vegetáriánus székelykáposztát osztott szét a Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány halmozottan hátrányos helyzetű családoknak.