Kevesebb bűncselekmény történt - Évet értékelt Piros Attila főkapitány

Piros Attila főkapitány. Fotó: Török János

A Csongrád Megyei Közgyűlés 2018. május 25-én megtartott ülésén tárgyalta a Csongrád megye közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót. A testület tagjait Piros Attila főkapitány, dandártábornok tájékoztatta a megye bűnügyi helyzetéről és a rendőrség tavalyi tevékenységéről.A beszámolóból kiderült, hogy lényegesen kevesebb regisztrált bűncselekmény történt a megyében 2017-ben, mint egy évvel korábban. A kicsivel több mint 35 százalékos javuláshoz nagyban hozzájárult az, hogy a határzárral kapcsolatos bűncselekményekből is kevesebb volt, 82 százalékkal.Érdekes táblázatokat mellékelt a főkapitány a beszámolóhoz a legsúlyosabb bűncselekményről, az emberölésekről. A beszámolóban az olvasható, hogy „a legsúlyosabb személy elleni bűncselekmény, az emberölés tekintetében jelentős visszaesés következett be (11-ről 6-ra). Az elkövetett emberölések közül 3 ügyben a bűncselekmény kísérleti szakban maradt". Azonban a gyilkosságokról két táblázat is szerepel a mellékletben, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy 2017-ben mégis többen lettek gyilkosság áldozatai, mint egy évvel előtte, pontosan kettővel. Ez a tábla ugyanis a már „befejezett" emberöléseket mutatja, amiből tavaly 3, 2016-ban pedig egy volt a megyében. Az eltérés abból adódik, hogy az „emberölés" és a „szándékos befejezett emberölés" megnevezés mást takar. Előbbihez veszik, ahogy a fent idézett szövegből is kiderül, a gyilkossági kísérleteket is. Az viszont biztos, hogy a rendőrök résen voltak, mert mindegyik ügyet felderítették, azaz elkapták a tettest.Szintén érdekes adatokat közölt a főkapitány a közlekedési balesetekről, amelyekből szintén kevesebb volt tavaly, mint 2016-ban. A személyi sérüléses balesetekből tavalyelőtt még 687, tavaly pedig 660 történt. Halálos balesetből is kevesebb volt, ugyan csak eggyel, tavaly 24-en haltak meg az utakon.A beszámoló, amit a megyei közgyűlés egyhangúlag elfogadott, még sok mindenre kitér, és megfogalmazza benne Piros Attila, hogy ebben az évben fontos feladatának tekinti többek között a határvédelmet és közlekedésbiztonsági helyzet javítását.Piros Attilát tavaly decemberben nevezték ki a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság élére, ahol szavai szerint legalább tíz évet szeretne tölteni.