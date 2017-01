Kevesebben ültek autóba Szegeden a szmog miatt

Félmegoldás Budapesten



Szerda délután négy órától Budapesten ingyenessé tették a tömegközlekedést azoknak az autósoknak, akik a mostani szmogriadó idején nem használhatják járművüket a kedvezőtlen környezetvédelmi besorolás miatt. Tarlós István főpolgármester hangsúlyozta, a legrászorultabbak kaphatnak segítséget, nem a legjobb környezetvédelmi besorolású, vagyis az újabb és drágább autók tulajdonosai.

Még mindig egészségtelen



Nem romlott, igaz, érdemben nem is javul a levegőminőség Szegeden, a szálló por koncentrációja a szmogriadó riasztási és a tájékoztatási fokozata között váltakozott szerdán. Változatlanul egészségtelen a levegő minősége az Országos Közegészségügyi Központ elemzése szerint, ezért nem ajánlott a szabadban tartózkodni a gyermekeknek, az időseknek és az asztmában szenvedőknek.

Negyed nyolc előtt néhány perccel sokan várakoztak autóbuszra, illetve trolira a Csillag téri megállóban, köztük egy fiatalember három kisgyermekkel, Mónikával, Izával és a már iskolás Kristóffal.– A 20-asról majd átszállunk a trolira, utána egy villamosra – tudtuk meg az utazás részleteit az apukától, aki hozzátette, nem érzékel a szokásosnál több utast. Ezzel együtt kedden nagyon sokan voltak a járaton, de abban nem biztos, hogy ez összefüggésben lenne a szmogriadó kapcsán ingyenessé tett tömegközlekedéssel.– Tízből nyolc, de inkább kilenc arc ismerős, mindig rajta vannak ezen a buszon – mondta a 20-ason Gulyásné Turcsány Enikő, aki a Juhász Gyula gyakorlóban tanuló lányával együtt utazott. A belvárosban dolgozó anyukától megtudtuk, jellemzően a Retek utcánál telik meg a busz – így volt ezúttal is –, de nem lett sokkal zsúfoltabb egy átlag hétköznapnál.A József Attila sugárút és a nagykörút sarkán szálltunk át a 10-es trolira. – Mintha tegnap többen lettek volna – vélekedett Határ Zsuzsanna , aki lányával, Csengével igyekezett a Béke utcai iskola felé, miután az öcsköst, Csanádot már leadták a Sás utcai óvodában. Az anyuka hozzátette, a 10-es trolin a reggeli csúcsidőben mindig sokan vannak, így volt az akkor is, amikor még autóbusz járt.A mindig zsúfolt Aradi vértanúk terén szálltunk le a 10-esről, és a piros lámpánál láttuk előttünk a megállóban a 8-as trolit. Nem sokkal később jött a következő 8-as. Arról persze már jóval kevesebben szálltak le, mint az előzőről vagy a mi 10-esünkről.A SZTK-hoz egyszerre érkezett két tömött busz, elöl a 24-es Hattyasról, sarkában a 74-es Gyálarétről. Az előbbiről bosszankodva szállt le egy anyuka két gyerekkel. – Mindig ilyen kis buszok járnak! Írja csak meg, hogy jobbat, nagyobbat érdemelnénk! – mondta felháborodva. Az is megjegyezte, hogy bár lenne néhány perc a 24-es és a 74-es busz között, gyakran utolérik egymást.Kollégánknak a Belvárosi hídon reggel nem kellett autójával araszolnia, érezhetően kisebb volt a forgalom a Kelemen és a Zrínyi utcán is. A kis Ságvárinál talán kevesebb szülő tette ki a gyerekét, mint egy átlagos nap, de a belváros felé, a Hősök kapuja előtt már szokás szerint torlódtak az autók. A taxisoktól ugyanakkor azt az információt kaptuk, hogy érezhetően kevesebb az autós a városban.Sehol nem volt szükség járatsűrítésre, ám az SZKT emelkedő utasszámot tapasztalt – szerintük a máskor gyalog közlekedők is mentek néhány megállót. Szerdán az átlagosnál lassabban teltek be a belvárosi parkolóhelyek, ez egybecseng azzal, amit mi is tapasztaltunk.