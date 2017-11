Kézből eszik Pöttöm, a pingvin

Az egészsége érdekében etetik kézből Pöttömöt, a kispingvint. Fotó: Szegedi Vadaspark/Endrédi Lajos

A pápaszemes pingvinbébinél más a helyzet. A Szegedi Vadaspark totyogó kis lakóját – ahogy fajtársait is – azért kell a gondozóknak táplálniuk, hogy figyelhessék az étvágyát. Táplálékkiegészítőket is kap, sőt a melegebb hónapokban gyógyszert is, amely az északi féltekén élő madarakat nem megbetegítő, de a pingvinekre halálos madármalária ellen védi őket. Ezt az erős gyógyszert azonban nem szabad túladagolni, így nagyon fontos, hogy minden pingvin csak a meghatározott adagot vegye be. Mindezek miatt a gondozóknak egyedileg kell etetniük a pingvineket, kézből. Ehhez kell hozzászokniuk a kis pingvineknek is, a fotókon jól láthatóan sikerrel.

A faj a magyar nyelvben a „pápaszemes" jelzőt a szemei felett látható csupasz rózsaszín bőrfelületről kapta. Ennek feladata az állat testhőmérsékletének egyensúlyban tartása: amikor megemelkedik a hőmérséklet, több vér jut ide (a felület ettől még élénkebb színt kap), ami le tud hűlni. A pápaszemes pingvin eredeti élőhelye a kavicsos, sziklás dél-afrikai tengerpart és a környező védett szigetek szirtjei, ezért számos nyelvben az afrikai vagy foki pingvin nevet viseli.