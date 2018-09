Kezdődhet a 4-es vonal újratervezése

Engedélyezési és kiviteli terveket készíthet a 4-es villamosvonal felújításához a Ganz Tram Kft. – derül ki a Közbeszerzési Értesítőből. A meglévő pálya mellett húsz peront is átépítenek az MVP-s projekt keretében. A Vám tér és a Rákóczi utcai csomópont forgalmi rendje is változik, lámpás kereszteződést alakítanak ki.A közbeszerzés tartalmazza kísérleti trolibuszüzem-felsővezeték engedélyes és kivitelei terveinek elkészítését is, valamint a kivitelezés időszakában a tervezői művezetési feladatok ellátására a rendelkezésre állást. A forrásokat 100 százalékban a kormány biztosítja.A közbeszerzésen két fővárosi céget utasított maga mögé a Ganz Tram Kft., a társaság 79,6 milliós árajánlata nyert.Az MVP keretében összesen 9,5 milliárd forintot fordít Szeged tömegközlekedésének elektromos alapra helyezésére, az összegből 3 új alacsonypadlós járművel bővítik a villamosflottát, továbbá 5 új trolibusz és 5 midibusz beszerzésére is futja.Ahogy korábban Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester lapunknak elmondta, bár a város régóta tervezte, a korábban megvalósított elektromos tömegközlekedési nagyprojektbe a 4-es déli szakaszának rekonstrukciója már nem fért bele. A modernizáció azért is fontos, mert a vonal egyelőre nem alkalmas arra, hogy alacsonypadlós jármű közlekedjen rajta.A tervezésre kiírt közbeszerzésen nyertes Ganz Tram Kft. ügyvezetőjének, Dózsa Gábornak a neve nem ismeretlen a szegediek előtt. 2010-es menesztése előtt az önkormányzati tulajdonú Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatói posztját is betöltötte, azóta pedig több elektromos közösségi közlekedési projekthez kapcsolódó közbeszerzés nyertese volt. A közelmúltban a VIP-parkolóbotrány néven elhíresült ügyben merült fel a neve, ő ugyanis az elsőrendű vádlott.