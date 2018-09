Kezdődik az őszi közgyűlési munka - 16 napirendi pontot tárgyalnak

Számos soron módosíthatják Szeged idei költségvetését a mai közgyűlésen, például az európai uniós és saját forrásból tervezett fejlesztések miatt. Összesen 16 napirendi pontot tárgyalnak a képviselők, az építési szabályzatot is módosíthatják, amivel kapcsolatban a városüzemeltetési bizottság csütörtöki ülésén több aggályát is megfogalmazta Szentistványi István . A független képviselő nem értett egyet azzal, hogy a Tiszavirág Üdülőterület úgynevezett védelmi rendeltetésű erdőterületi besorolását hétvégi házas üdülőterületté nyilvánítsák. Erről szerinte társadalmi vitát is érdemes lenne indítani, így nem is támogatta az előterjesztést, a szavazásnál Barta Sándor külsős tag pedig tartózkodott.Pályázatokkal kapcsolatos döntéseket is meghoznak pénteken. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester előterjesztéséből kiderül, hogy az európai uniós forrásokból tervezett kerékpárút-hálózat fejlesztésének első ütemére pluszforrásokat kell biztosítania az önkormányzatnak, de többlettámogatást is igényel a város. A dokumentum tanúsága szerint a Tapolcsányi utcai rendelő nem TOP-os forrásból újul meg, ugyanis a beérkezett árajánlatok a rendelkezésre álló keretet 66 millió forinttal meghaladták, így a város eláll a támogatási szerződéstől. A felújítás azonban nem marad el, szűkített műszaki tartalommal saját erőből valósítja meg a város. Az EU-s Zöld Város Programok több elemére is megítélt támogatásokat a Nemzetgazdasági Minisztérium, a belvárost érintő fejlesztésnél 850, a Vértó és környékénél pedig 653 milliót. A Modern Városok Program keretében tervezett gyalogos-kerékpáros hídról szóló nyilatkozat és kérelem is újra a közgyűlés elé kerül.A város több övezetében várhatóak változások, Franciahögyön és környezetében például úgynevezett csillapított forgalmú övezet kialakítását tervezik, míg a Vadaspark lakóparkban lévő utcákat a környezetgazdák vehetik kezelésükbe. Ez utóbbi helyszínen hivatalosan nem is helyezték forgalomba az utcákat, a mai napig építési területnek számítanak, ezen változtatnának az előterjesztés szerint.Ahogy már korábban beharangozta Botka László polgármester, úttisztító gépek beszerzését is tervezi a város, jelenleg mindössze két darab harmincéves jármű áll rendelkezésre az utcák takarítására. A nevével fémjelzett előterjesztésből kiderül, hogy a város környezetgazdálkodási cége 3 járművet vehet, míg a közlekedési társasága egyet. A társaságok saját erőből nem tudják megvásárolni a speciális gépeket, így több mint 150 milliós önkormányzati támogatást kapnak, ha támogatja a többség az előterjesztést, amely egyébként köztisztasági járőrszolgálat megszervezését is indítványozza. Dönthetnek arról is, hogy a meglévők mellé további 80 térfigyelő kamerát szereljenek fel a rendőrséggel együttműködve.