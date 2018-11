Keze-lába gipszben, de így is készül év végi jubileumi koncertjére - 2 hét alatt kétszer műtötték László Boldizsárt

László Boldizsár tíz éve énekel a szegedi színházban. Fotó: Karnok Csaba

A színpadi próbákra pedig, amelyek karácsony környékén lesznek majd, már leveszik a gipszet. Mankóval ugyan, de akkor már szabad járnom

Komolyan vette a kéz- és lábtörést emlegető jókívánságot László Boldizsár: egy hét különbséggel két végtagja is megsérült. A pechsorozat még New Yorkban kezdődött: mint azt korábban lapunkban megírtuk, görkorcsolyázás közben felbukott.– A Hudson folyó partján mutattam élő közvetítésben a várost a családomnak, de nem vettem észre egy kiálló vasdarabot.– mesélte. Rögzített ujjával vezette tehát innentől kezdve elektromos hajtású kétkerekűjét a fővárosban, amellyel aztán a múlt héten újabb balesetet szenvedett. – Az egyik belvárosi hídon, kikerülve egy lezárást, kénytelen voltam hirtelen fékezni, mert egy autó szembejött velem. Az ép jobb kezemmel viszont az első féket húztam meg, ami miatt megcsúsztam, felborultam, és kifordult a bokám.László Boldizsárt ezek után meg kellett műteni:– Ezt követően a feleségem hazahozott Szegedre, ahol megvizsgálták a kezemet is újra, és kiderült, azt is műteni kell, különben nem megfelelően forr össze. Most azt is két drót fogja össze.A szegedi operaénekes tehát gipszben fekszik otthon, de mint mondta, szó sincs arról, hogy elhagyta volna magát.– Mankóval kiválóan közlekedek a lakásban, és jártam azóta már Budapesten is. A hétvégén Makón lesz egy jótékonysági koncert, fel sem merült, hogy emiatt ne vennék részt rajta, de Miskolcon és a Magyar Állami Operaházban is lesz decemberben fellépésem. Egyedül A Nyugat lánya premierjét kellett lemondanom a fővárosban. Arra egy külföldi tenort hívtak helyettem, ugyanis a világban is kevesen éneklik ezt a szerepet.László Boldizsár otthon készül tehát december 30-i ünnepi nagykoncertjére, amelynek apropója, hogy tíz éve énekel a Szegedi Nemzeti Színházban. – Olyan áriák hangzanak majd el, amelyeket itt énekeltem, vagy más színpadon, de nagyon szerettem. Ezeket tehát csak fel kell eleveníteni.– mesélte. A szegedi operaénekes egyébként nem egyedül áll majd a színpadon. Szekeres Adrien mellett négy szegedi vendége is lesz az estnek: Nánási Helga, Kónya Krisztina, Kelemen Zoltán és Cseh Antal.