Kézilabda Rekortánpálya épült Ruzsán - Az első meccsen Stefan Sunajko is játszott

Már szeptember elején birtokba vették a ruzsai gyerekek az új rekortán borítású kézilabdapályájukat. Hivatalosan viszont az európai diáksport napján, péntek délután avatták fel.

Évek óta csatlakozunk ehhez az eseményhez, most ennek apropóján 2018 métert futunk együtt, majd egy barátságos mérkőzéssel felavatjuk a pályát.

– mondta Szerencsi Sándor, a Ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola testnevelő tanára. Az iskolában nincs tornaterem, így fontos, hogy legalább szabadban megfelelő sportolási lehetőségeink legyenek. Az új pályán focizni, kosarazni és kézilabdázni is lehet, a napközisek váltóversenyeit is itt rendezik.Mióta elkészült a pálya, megélénkült a ruzsai sportélet, a gyerekek és fiatalok délutánonként itt töltik szabadidejüket, játszanak a pályán.– fejezte ki örömét a testnevelő tanár. A barátságos meccsen a 6–8. osztályos lányok csaptak össze a pusztamérgesi Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola fiú kézilabdás palántáival. Míg a lányok csak testnevelésórán kéziznek, addig a 3–4. osztályos fiúk a Tisza Volán színeiben már három éve űzik ezt a sportot.A mérkőzés fényét emelte, hogy sztárvendég is csatlakozott a csapatokhoz. Stefan Sunajko, a Mol-Pick Szeged balszélsője az első félidőben a hazaiakat, míg a másodikban a pusztamérgesieket erősítette. Sunajko lapunknak elmondta, ő is kistelepülésen, a szerbiai Zomboron nőtt fel.

Amikor ennyi idős voltam, nagyon örültem, ha egy ismert játékos látogatott el hozzánk, és játszhattam vele.

– mesélte a kézilabdás.Sánta Gizella polgármestertől megtudtuk, a pályaépítést tavasszal kezdték a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával, ám némi technikai probléma adódott, hosszabb ideig állt a kivitelezés, ezért augusztus elején kezdték újra a munkálatokat. A mintegy 20 millió forintos beruházásból egy rekortán műanyag borítású kézilabdapálya készült el kapukkal, palánkkal, labdafogó hálóval.Stefan Sunajko, a Pick Szeged balszélsője avatta fel az új pályát a ruzsai és pusztamérgesi gyerekekkel közösen.Fotó: Kuklis István