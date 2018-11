Kézműves sajttal bővítette profilját a Kübekcer - fotók

Öt tehénen és egy lelkes házaspáron alapul a kübekházi önkormányzat legújabb vállalkozása. Szombaton mutatták be a Kübecker legújabb minőségi termékét, a házi sajtot, melyre manufaktúrát alapítottak. Oltványi Bernadett és Nyekita Tibor saját családjának már régóta készített házi sajtokat – mostantól viszont bárki megvásárolhatja a minőségi kézműves termékeket, melyek a faluban legelésző állatok tejéből készülnek.– Saját fejlesztésű recepttel dolgozunk. Egy kiló sajtban 7 és fél liter tej van, mesterséges adalékanyag viszont semennyi – meséltek termékeikről, melyek tízfajta fűszerezéssel készülnek natúr, illetve bükkfával háromszor füstölt verziókban.A manufaktúra beindítása több százezer forintba került az önkormányzatnak. Az egyedi nyomóformákkal megjelölt sajtokra azonban a polgármester szerint nagy kereslet lesz. – Mivel mutatósak, ajándéknak is tökéletes. Az igazi üzenete viszont ennek a vállalkozásnak az, hogy a kis falvakban is vannak értékek – fogalmazott.A kübekházi önkormányzat a Kübecker név alatt már sváb éttermet és cukrászdát is üzemeltet a faluban, ehhez a brand-hez csatlakozott most a sajtmanufaktúra. Tervek pedig a folytatásra is vannak: karácsonyra tervezik megnyitni a mézmanufaktúrát, később pedig kézműves gyümölcslevet és húskészítményeket is szeretnének árulni.