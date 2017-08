Ki kell várni, amíg a 700 kilométeres csőhálózat faláról leválik a biofilm - büdös az uniós ivóvíz

– Ihatatlan – így jellemezte az ivóvizet Elekes Ibolya. A nő kislányával Szentmihályon, a Petőfi utcában lakik. Mint mondta, több mint egy éve, amióta ideköltöztek, nem isznak csapból. – Van, amikor olyan, mintha sár jönne fel. Most még egészen jól néz ki, általában sárgás – mutatta a poharat, amit megtöltött. Ránézésre semmi kivetnivalót nem találtunk a vízben, egy kicsit el is bizonytalanodtunk, van-e itt egyáltalán probléma. Aztán kérte, igyunk bele. Egy kortynál több nem ment le belőle, olyan íze volt. Így már megértettük, miért mondta az édesanya, hogy az ecetes salátalevet is inkább ásványvízzel készíti. – Elég baj az is, hogy főzni ezzel vagyok kénytelen – tette hozzá.



– Nem isszuk a csapvizet. Nekem még a hasam is fáj tőle – mondta Kalmár Jánosné is, néhány utcával arrébb.

– Időnként mindenféle dolgok úszkálnak benne, mintha a vízcsövekről leoldódó trutymók lennének. A lányoméknál még gyakrabban előfordul ez, mint nálunk – mesélte a nő.



– Az idei év elején éreztem először a víz poshadt, romlott szagát az edények mosogatása közben – mesélte Nyergesné Király Anita, aki egy szegedi óvodában dolgozik. – Szigorú fertőtlenítési-mosogatási szabályoknak kell megfelelni az óvodákban, de még a fertőtlenítős mosogatószer ellenére is, vagyis azzal keveredve is nagyon büdös volt a víz. A helyzet azóta sem változott, a legnagyobb baj pedig, hogy a gyerekeknek is csak ezt tudjuk kínálni ivásra, mivel nem megoldható sem a víz szűrése, sem forralása, és ásványvízzel sem tudjuk kiváltani. A kicsik viszont még fogat sem szívesen mosnak ezzel – mesélte Anita, aki otthonában is tapasztalja a problémát. Mint mondta, mosott ruháin is érzi a poshadt szagot, gépe azonban mindössze 4 hónapos, tehát nyilván nem azzal van a baj.



Az elmúlt hetekben rendszeresen téma volt a Facebookon, milyen rossz minőségű Szegeden az ivóvíz. Újszegedről, Hattyastelepről is ilyen problémát jeleztek, Dorozsmán pedig állítólag a két héttel ezelőtti karbantartás óta rosszabb a helyzet, mint volt: poshadtmocsár-szagú a csapvíz. A problémáról a Szegedi Vízmű Zrt.-nél is tudnak.



– Az új ivóvíztisztítási technológia, amelynek megvalósítására az Európai Unió által előírt szigorú vízminőségi követelmények miatt volt szükség, idén márciusban kezdett el üzemelni a Szegedi Vízmű Zrt. öt ivóvíztisztító telepén – mondta el Balaton Krisztina sajtóreferens. – A víz megváltozott kémiai összetétele, valamint a fertőtlenítésre használt klór és származékai reakcióba lépve a csövek belső felületén meglévő, döntően vastartalmú, úgynevezett biofilmmel, leoldják azt, ezzel zavarosságot okozva a közel 700 kilométer hosszú hálózaton. Ezt a természetes folyamatot lehet most tapasztalni. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a víz fogyasztásra alkalmas, az egészségre nem ártalmas, és a kellemetlen szaghatás gyorsan elillan.



A szolgáltatónál egyébként folyamatosan elemzik a hibabejelentéseket, és azonnal intézkednek – például a hálózat tisztításával –, ha szükséges. A panaszok száma azonban szerintük csökken. A rendszer átállása folyamatos: a nem tisztított, nyers víz a tisztított vízzel együtt, keverve kerül az ivóvízhálózatba, amíg a rendszer el nem éri a teljes üzemeltetési egyensúlyt. A hálózat tisztulása a várható módon zajlik, annak befejeződéséig türelmet kérnek a lakosságtól.