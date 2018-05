Kiadhatatlan helyiségeket ver dobra a város

Két éve próbálja az önkormányzat értékesíteni a volt szőregi iskola épületét, ám az ingatlan senkinek sem keltette fel az érdeklődését. A pénzügyi bizottság szerdai ülésén az adásvételi szerződés módosítását hagyták jóvá, amire az ügyvédi törvény módosítása miatt volt szükség.



Nemcsak a Szerb utca 52. szám alatti ingatlantól szabadulna meg a város ingatlankezelő cége, az IKV Zrt., összesen 34 üres helyiséget is értékesítenének licitálás útján. A grémium által egyhangúlag támogatott előterjesztésből kiderül, hogy a helyiségek hosszabb ideje üresek, jelenlegi műszaki állapotuk miatt alkalmatlanok bérbeadásra és a felújításuk sem gazdaságos.



A listában besorolásuk alapján műhelyek, raktárak, irodák és gépházak is szerepelnek, s többségük a belvárosban található, de akad alsóvárosi és újszegedi is köztük. Az IKV Zrt. értékbecslést is készíttetett, az alapján hirdetik meg az értékesítést. A legolcsóbban a Zöldfa utcában egy tetőtéri raktárt hirdetnek meg, azért mindössze 68 ezer forintról indul majd a licitálás, a legdrágább pedig egy Bocskai utcai alagsori, egyéb épület besorolású ingatlan 6 és fél millió forintért.