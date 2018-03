Kiakadtak a megállni tilos táblára: a 20 éve bevált forgalomszabályozáson nem akar változtatni az önkormányzat

A lakók szerint teljesen felesleges a tábla, mert amúgy is nehéz az autóknak helyet találni a környéken, és ez is csak parkolóhelyet vesz el a helyiektől. Fotó: Kuklis István

– Rengeteg autó van egész Tarjánban, így a Bölcsőde utcában is, ami miatt nagyon nehéz parkolóhelyet találni a környéken. És erre tesz rá még egy lapáttal egy megállni tilos tábla, ami legalább négy autótól veszi el a helyet – mondta lapunknak az egyik környéken lakó. Sánta Péter szerint este hat órától már lehetetlen parkolni a környéken, ezen a gondon enyhíthetne valamennyit, ha leszednék az oszlopról a táblát.– A Bölcsőde utcai tábla előtt ugyanis nyugodtan lehet parkolni, nem értem, hogy utána miért nem – tette hozzá Sánta Péter, aki szerint az ott álló autók senkit sem akadályoznának, így szerinte a táblának semmi funkciója nincs.A férfi azt is elmondta, hogy szerinte a tarjáni villamosvonal felújításakor kerülhetett ki a tábla, és akkor még funkciója is volt, hiszen ott álltak a pótlóbuszok.Megkérdeztük az önkormányzatot, hogy mit gondolnak, szükség van-e a Bölcsőde utcai megállni tilos táblára. Azt írták, hogy a több mint húsz éve érvényes és bevált forgalomszabályozáson nem akarnak változtatni. Ez pedig tiltja a megállást a merőleges parkolóval szembeni, azaz a bölcsőde felőli oldalon. A táblának azért is van fontos szerepe, mert így könnyen ki tudnak állni az autók a merőleges parkolókból, könnyebben elférnek a szemétszállító autók, és baj esetén a tűzoltók vonulását sem akadályozzák a rossz helyen álló járművek.