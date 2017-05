Kiakadtak olvasóink a pónilovagláson a hídi vásárban

Pónikarusszel a hídi vásárban. Olvasóink sajnálják az állatokat. Fotó: Kuklis István

– Számomra felfoghatatlan, miért kell az állatokat egész nap a tűző napon egy monoton blődségre kényszeríteni – írta lapunknak Borek Edina a hídi vásárban felállított pónikarusszelről. Olvasónk felháborodott azon, hogy a lovak a nyári melegben csak körbe-körbe mentek, megállás nélkül. „Tudják-e a gyerekek, hogy a lovacskák fizikálisan és lelkileg is sérülnek ettől az állandó körözéstől, monoton bambulástól? Ők vajon szeretnének a rudak mellett napi 8-10 órát így tölteni?" – kérdezte egyebek mellett szerkesztőségünknek írt hosszú levelében Borek Edina. Kötelezné például az üzemeltetőt, hogy csak kantáron vezetett pónikra ültethesse fel a gyerekeket.A Belvárosi híd újszegedi lábánál, a liget bejáratánál felállított pónikarusszelt Petrik Tamás üzemeltette, akiről gyorsan kiderült, tavaly a Pest megyei Csemő lovasaként második lett a Nemzeti Vágtán. A férfi lapunknak elmondta, huszonkilenc lova van, amiből tizenöt póni. Negyven éve lovagol, egy erdő közepén lakik Tatárszentgyörgyön, amelyhez tíz hektár legelő tartozik.

A póni klub nem nyilvánít véleményt



A körülmények ismerete nélkül nem nyilvánítunk véleményt – írta kérdésünkre a Magyar Póni Klub Szövetség. Levelükben még azt írták, önmagában az, hogy a póniknak melegben gyerekekkel a hátukon kellett sétálniuk, még nem nevezhető állatkínzásnak.

– Harminc éve csinálom a pónikarusszelt a vásárokban, és időnként feltűnnek az állatvédők, akik nem értenek a lovakhoz, és minduntalan meg kell küzdenem velük – reagált az olvasónk által felvetett panaszokra. Elmondta, a kecskeméti karácsonyi vásárban rájuk küldték az állatvédő egyesületeket és a hatósági állatorvost, aki mindent rendben talált.– A ló a legelőn is a napon van, és egészen másképp éli meg a tűző napot, mint az ember, mert más a hőháztartása – magyarázta Petrik Tamás. Hangsúlyozta, a lovakból és a lovakért él, amit keres, azt rákölti az állataira. – Jól tartjuk a lovakat, állok elébe bármilyen hatósági vizsgálatnak. A ló munkaállat, és ha foglalkoznak vele, szívesen dolgozik. Lelkileg nem sérülnek attól, hogy órákig körbejárnak, és ez fizikálisan nem terhelés a lovaknak – magyarázta Petrik. Elmondta, a pónikat csak karusszelre és lovagoltatásra használja, és rendszeresen cserélgeti őket. Szegedre is öt pónit hozott, és egy mindig pihent. Arra a felvetésre, hogy nem rúdhoz kellene kötni az állatokat, hanem kantáron vezetni őket, azt válaszolta, csináltak már ilyet is, de ahhoz több ember és megfelelő terület kell. A hídi vásárban nem volt erre lehetőség. – A szülők egyébként biztonságosabbnak gondolják a karusszelt, mert látják, hogy oda van kötve a ló, és folyamatosan szemmel tudják tartani a gyereküket – mondta Petrik Tamás.A hídi vásárban ezer forintba került öt perc pónilovaglás.