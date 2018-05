Kiállítás és vásár az Agórában

A II. Dél-alföldi Lakberendezési Kiállítás és Szakvásár (DALK) főszervezője, Radnóti-Márton Beatrix elmondta, mindenkinek érdemes kilátogatnia a vasárnap is nyitva tartó rendezvényre, aki építkezik vagy lakásfelújítást tervez. Ezer négyzetméteren több mint 40 kiállító várja az érdeklődőket, a világítástechnikától a lakástextilen át a kiegészítőkig minden egy helyen megtalálható.Azokra is gondoltak, akik a kertjüket szépítenék vagy épp házi kedvencüknek szeretnének kényelmes fekhelyet. Külön művészsarkot is létrehoztak, ahol tervezők és festők is hozzájárulnak tapasztalataikkal, kiegészítőkkel ahhoz, hogy mindenki valóban álmai otthonát rendezze be. A gyermekeket az Agóra játszóháza mellett egyéb programokkal is várják a szervezők. A belépés mindkét napon ingyenes.