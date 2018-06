Kiállításon a SZIN 50 éve: 12 táblán elevenítették fel a szervezők a fesztivál történetét

Rendhagyó sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők az idei Szegedi Ifjúsági Napokról: Kolonics Erika , a fesztivál főszervezője a Stefánián, a Belvedere épülete elől induló sétára invitálta a résztvevőket, köztük Botka László polgármestert. A Móra Ferenc Múzeumig 12 táblán, 1968-tól napjainkig mutatják be a fesztivál három korszakát. A fél évszázadot bemutató táblákon QR-kód használatával a kort felidéző zenét játszó YouTube-videoklipeket nézhetünk meg okostelefonunkon.A SZIN első korszaka 1990-ig tartott, 1990-től 2002-ig Szurdi Zsolt és a Városi Rock Klub csapata szervezte a fesztivált különböző helyszíneken. 2003-ban az önkormányzat és a Szegedi Ifjúsági Ház vette át a rendezést.– Idén ötvenéves Magyarország legtradicionálisabb fesztiválja, amit egy évvel Woodstock előtt rendeztek meg első alkalommal, és amelyen viszonylag szabadon szórakozhatott több tízezer fiatal. A legszebb várakozásaimat is felülmúlta a fesztivál elmúlt 15 éve, amely alatt megtalálta a helyét az egyre szaporodó fesztiválok között. Bízom benne, hogy az idei rendezvény rekordokat fog dönteni – mondta Botka László, majd jó szórakozást kívánt a fesztiválozóknak.Jávorszky Ivántól, a fesztivált szervező Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Kft. vezetőjétől megtudtuk, aki napijegyet vagy bérletet vásárol a fesztiválra augusztus 20-áig, részt vesz egy sorsoláson, amelyen egy évre egy Nissan Micrát nyerhet a helyi Nissan márkakereskedés jóvoltából, amely erre az időre az autó minden üzemeltetési költségét fedezi.A fesztivál idén augusztus 21-én, kedden a sátras bérletesek beköltözésével kezdődik, majd következő nap, szerdán indul a négynapos buli. A SZIN idei sztárfellépője az angol szinti-pop duó, a Pet Shop Boys.