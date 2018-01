Kiállnak a dorozsmai nagybani megmaradásáért - Javaslatokkal álltak elő a kereskedők

Tartósító üzemet javasol a Jobbik



A szegedi Jobbik is javaslattal állt elő a nagybani bezárásával kapcsolatban. Tóth Péter, a párt országgyűlési képviselőjelöltje emlékeztetett, a tavaly decemberi közgyűlésen azt mondta, célszerű lenne, ha a dorozsmai nagybani piac helyén a jövőben tartósító, konzerváló üzem működne. A Jobbik továbbra is kiáll emellett, céljuk, hogy a területre a város csak úgy írhasson ki pályázatot, hogy csak ilyen profilú cég telepedhessen be.

Huszonkét éve dolgozik a dorozsmai piacon Vígné Horváth Margit, a kereskedő Pest megyéből költözött Szegedre a nagybani miatt. – Felháborító, hogy egy tollvonással döntöttek a fejünk fölött, meg sem kérdezték, hogy mit szeretnénk – fogalmazott. A kereskedő raktárt bérel a nagybanin, több mint tíz üzletnek szállít, így számára nem lenne megfelelő a másik piac, ahol a bérleti díjat ki sem tudná gazdálkodni. Zemlényi Ágnes Mezőtúrról jár minden hajnalban Szegedre, egy édességbolt alkalmazottja. Lapunknak elmondta, a másik nagybani megnyitása után tapasztaltak valamennyi forgalomcsökkenést, de dolgoztak folyamatosan. – Bízom abban, hogy megmenthető a piac, nem szeretném elveszteni a munkahelyemet – tette hozzá. Fábián Tibor azt emelte ki, hogy az új piac kapcsán bebizonyosodott, hogy a kistermelők ott labdába sem rúghatnak, illetve ott a lakosok sem tudnak vásárolni, ellentétben a dorozsmaival.– Botka László, Szeged város polgármestere kiásta a csatabárdot, s mi ebbe a csatába beleállunk. A dorozsmai nagybani piac termelőivel, kereskedőivel és a vásárlókkal közösen megvédjük a vásárteret! Nem hagyjuk, hogy egyesek akár ingatlanspekuláció vagy bármilyen más mutyi miatt tönkretegyék Szeged város legnagyobb múltú és leginkább nyereséges cégét – szögezte le Szabó Bálint, a Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője a piac előtt tartott hétfő reggeli sajtótájékoztatóján. A jogászt az érintettek kérték fel, hogy közvetítsen ügyükben, azt szeretnék elérni, hogy a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. decemberi taggyűlésén meghozott döntéssel ellentétben ne zárják be a vásárteret. Javaslattal is előálltak, szerintük a piac területének csökkentése is megoldás lehet, vagy akár a többségi önkormányzati tulajdonban álló társaság beolvasztása egy másik városi cégbe. Szeretnék elérni azt is, hogy a minden hónap második vasárnapján esedékes kirakodóvásár megmaradjon.Szabó emlékeztetett, hogy a nagybani mindig nyereséges volt, bármilyen színű is volt a városvezetés, s bárki is irányította a céget. – Nem tudunk másra gondolni, mint arra, hogy egyesek kinézték maguknak a több mint 10 hektáros önkormányzati tulajdonú területet, s ezzel termelők százainak az életét teszik tönkre – jegyezte meg. Hangsúlyozta, a tárgyalásokban hisznek, így levelet írtak a polgármesternek, hogy megkezdődhessenek az egyeztetések. Ahogy megírtuk , tavaly az első háromnegyedévben elért üzemi eredmény 125,6 millió forint veszteség volt a társaságnál, amely 88,4 százalékban a szegedi önkormányzat tulajdonát képezi. Karácsony előtt néhány nappal a cég taggyűlése úgy döntött, hogy január 31-én nyit ki utoljára a vásártér, a bérlőknek felmondanak, míg a sportpályát és egyéb ingóságokat értékesítik. A termelők és kereskedők képviselőjeként Szabó a forgalom-visszaeséssel kapcsolatban azt mondta, tény, hogy a magántőkéből épült nagybani piac tavalyi megnyitása óta kevesebb a bevétel, ám szerinte ez sem produkál még veszteséget, legfeljebb könyvszakilag.