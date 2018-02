Kiállnak a nemzeti kisebbségekért - 50 millió uniós polgár jogaiért küzdenek

– Támogató aláírásunkkal szeretnénk kikényszeríteni, hogy az Európai Bizottság végre foglalkozzon az őshonos nemzeti kisebbségek jogaival – összegezte Varga Róbert, a Rákóczi Szövetség szegedi elnöke, miért is tartják kiemelkedően fontosnak a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést, amihez április 3-áig lehet csatlakozni.

– Felháborító és elszomorító, hogy olyan világot élünk, amikor 50 millió uniós állampolgárt érintő ügyet csak egymillió érvényes aláírás összegyűjtése után lehet napirendre venni. Ezzel szemben bizonyos döntéseket néhány hét alatt keresztül akarnak vinni, gondoljunk csak az Európát sújtó migrációs válsággal kapcsolatos kérdésekre – közölte B. Nagy László fideszes országgyűlési képviselő.

– Nemcsak azt szorgalmazom, hogy tárgyaljon az őshonos nemzeti kisebbségekről a bizottság – elvi síkon ugyanis most is minden jog biztosítva van számukra –, de az ellenőrzés is fontos, hiszen tudjuk, egy papír sok mindent elbír