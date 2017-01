Kiarának adakoztak a Somogyi-könyvtár olvasói

– Nagyon meghatott bennünket, amikor adventkor olvastunk a Délmagyarországban Bernát Zsuzsannáról. Az állt a cikkben, hogy bármilyen nehéz is a sorsuk, kétéves kislányának megvette a kedvenc mesekönyvét, a Bogyó és Babócát – mondta a Somogyi-könyvtár adománygyűjtő akciójáról az intézmény igazgatója, Palánkainé Sebők Zsuzsanna. Megírtuk, egy éve a Családok Átmeneti Otthonában él a fiatal nő a gyermekével, mert a kislány apjával megromlott a kapcsolata. Nekik is gyűjtöttük olvasóink jóakaratforintjait (2016. december 6.: Anyaotthonban neveli kétéves kislányát Zsuzsanna ).A könyvtárosok összefogtak ifjú olvasójukért, és meghirdették, használt könyveket adnak pénzadományokért cserébe. Valamivel több mint negyvenezer forint gyűlt össze, amit ötvenezerre kerekítettek fel. A Líra és Lant Könyvesbolt gyerekkönyvcsomaggal toldotta meg az ajándékot, és egy könyvtáros, Mártonné Klári az unokái régi játékaiból hozott a kislánynak. Emellett az igazgatónő felajánlotta a Somogyi Gyermekkönyvtárának 30 ezer kötetes betűbirodalmát, amit Kiara az édesanyja és a könyvtárosok segítségével bebarangolhat. Sok ingyenes programba közösen be is kapcsolódhatnak. A kislányt babajeggyel be is íratta a közgyűjteménybe az anyuka.– Hosszabbítással is csak március végéig maradhatunk az anyaotthonban – mesélte a fiatal nő jelenlegi helyzetükről. Most albérletet és munkát keres, amiből kettejüknek elegendő pénzt kereshet. Mivel nincs meg az önkormányzati lakáshoz szükséges minimális havi bevételük, kevés eséllyel pályázik bérlakásra. Nézi a lakásokat is, de gyerekkel eddig nem járt sikerrel. Az édesapával tartja a kapcsolatot, de úgy tűnik, közös életüket újrakezdeni nincs esélyük.