Kibertámadás egy szegedi cég ellen: másfél milliót követeltek a zsarolók

Érdemes feljelentést tenni



Megkérdeztük a rendőrséget is. Megtudtuk, érdemes feljelentést tennie annak, akit ilyen kibertámadás ér, mert többféle bűncselekmény elkövetése is felmerül egy ilyen ügyben. Emellett nekik is vannak kiberbiztonsággal foglalkozó szakértőik, akik felgöngyölíthetik a szálakat, és eljuthatnak a tettesekig.

A megelőzés 3 pontja



– A romeltakarítás mindig drágább, mint a megelőzés – hangsúlyozta Szegvári Gábor, a szegedi PC Trade System Kft. szolgáltatási üzletágvezetője. Az informatikai rendszerek kiépítésével, működtetésével is foglalkozó cég egyik vezetője három fontos biztonsági alapszabályra hívta fel a figyelmet a hatékony és rendszeresen frissített vírusirtók használata mellett, amellyel megelőzhetők vagy minimalizálhatók a zsarolóvírusok okozta károk:

1. Gyanakvás. Ne nyissuk meg semmiféle ismerősnek tűnő, de valójában ismeretlen e-mail-címről érkező levél mellékletét!

2. Folyamatos, automatikus mentés. Ha a felhasználó gépe vagy a szerver óránként menti az adatokat, akkor csak kevés adat „megy a levesbe", ha támadás éri a rendszert. Megjegyezte, egy jól felépített informatikai rendszer önmagában képes korlátozni a vírus okozta kár nagyságát, hiszen akár a céges adatvagyon egésze biztonságban tudható ezen támadásoktól, amely egyébként a helyi hálózaton keresztül is képes terjedni és károkat okozni.

3. Még otthoni használat során is bölcsebb rendszergazdai jogosultság helyett egyszerű korlátozott felhasználói jogokkal dolgozni a számítógépen, mert így elkerülhető, hogy a teljes rendszerhez hozzáférjen a vírus.

– Miután láttuk, hogy mi történt, azt közölték velünk egy felugró ablakban angolul, hogy ne próbáljuk meg lemásolni az adatállományunkat vagy felvenni mással a kapcsolatot. Nyers, diktatórikus, bűnözői hangvételű üzenet volt – mondta el egy ruházati kereskedelemmel foglalkozó szegedi cég vezetője arról a kibertámadásról, amely néhány hete érte őket. Kérte, hogy az ő és cége nevét ne írjuk le: a történteket mások okulására mondta el.Egy zsarolóvírust tartalmazó levél mellékletét nyitotta meg egyik munkatársuk, amely egy beszállítótól jövő elektronikus üzenetnek tűnt.– A vírus zárolta és átnevezte azokat a fájlokat, amelyekhez hozzáfért a hálózatba kapcsolt gépeinken, eljutott a szerverünkig is. Képek és dokumentumok váltak elérhetetlenné – mondta el a cégvezető. Kiderült, hogy a vírusos csatolmányokat tartalmazó levelek január óta érkeztek a céghez, de a számítógépes kártevő csak akkor vált pusztítóvá, amikor megnyitották az egyik csatolmányt. – 4 bitcoint követeltek tőlünk azért, hogy elküldjék a feloldó kódokat, azaz újra használhassuk a munkában nélkülözhetetlen adatokat – mondta el cégvezető. A bitcoin egy online fizetési eszköz, amelynek forgalma gyakorlatilag lenyomozhatatlan, 4 bitcoin értéke pedig nagyjából 1,5 millió forint.– „Felajánlotta" a zsaroló, hogy 5 fájlt visszaállít, hogy lássuk a „jó szándékát". Elküldtünk nekik 5 fájlt, de az egyik speciálisat nem tudta helyreállítani. Akkor döntöttük el, hogy nem fizetünk – folytatta a cégvezető, aki hozzátette, a nemzetközi tapasztalatok szerint egyébként is csak a megzsaroltak 10 százaléka kapja vissza használható formában az adatait. Nagyon sok vírusirtóval próbálkoztak, de nem tudták megtisztítani teljesen a hálózatukat, és rengeteg adat – nagyjából két hónapi munkájuk – elveszett. Ezeket most újra gépre kell vinniük. – A legszebb a dologban az, hogy az üzenetben közölték, hogy mindez azért történt, mert a biztonsági rendszerünk ezt lehetővé tette – jegyezte meg a cégvezető, aki nem tett feljelentést. Mint mondta, azért, mert szerinte a rendőrségnek nincs kiberbiztonsági részlege, ez a zsarolás pedig nemzetközi szálakon fut, beazonosíthatatlan címekről és számítógép-azonosítókról.Megkerestünk több olyan szegedi céget és magánszemélyt is, akik információnk szerint szintén számítógépes zsarolóvírus áldozataivá váltak. Egyikük azt mondta, valóban így jártak, de még mindig dolgoznak az adataik helyreállításán, nem szeretnének nyilatkozni a támadásról.